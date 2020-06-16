Источник: ОПЕК+ пока не обсуждает изменение сделки на август

"Это даже не обсуждается, по крайней мере, на данный момент обсуждения в этом направлении не ведутся. Сейчас главное - добиться стопроцентного исполнения сделки, чтобы увидеть, как это отражается на рынке", - сказал собеседник агентства.

Появится ли "газовая ОПЕК" и будет ли в ней командовать Россия

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По его словам, "у стран ОПЕК+ есть осторожный оптимизм, но ситуация с коронавирусом пока не дает ясности".

"Пока не известно, какова будет ситуация с пандемией и как всё это отразится на нефтяном рынке", - уточнил он.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.