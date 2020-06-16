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Источник: ОПЕК+ пока не обсуждает изменение сделки на август
ОПЕК+ пока не обсуждает возможность изменения параметров сделки на август, участники ждут 100%-ного исполнения обязательств всеми странами, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:02
цены на нефть
опек
саудовская аравия
экономика
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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60
цены на нефть, опек, саудовская аравия, экономика

Источник: ОПЕК+ пока не обсуждает изменение сделки на август

10:02 16.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ОПЕК в Вене
Штаб-квартира ОПЕК в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ОПЕК в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. ОПЕК+ пока не обсуждает возможность изменения параметров сделки на август, участники ждут 100%-ного исполнения обязательств всеми странами, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.
"Это даже не обсуждается, по крайней мере, на данный момент обсуждения в этом направлении не ведутся. Сейчас главное - добиться стопроцентного исполнения сделки, чтобы увидеть, как это отражается на рынке", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, "у стран ОПЕК+ есть осторожный оптимизм, но ситуация с коронавирусом пока не дает ясности".
"Пока не известно, какова будет ситуация с пандемией и как всё это отразится на нефтяном рынке", - уточнил он.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.
Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии - 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.
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6 июня, 10:28
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