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"Газпром" продолжит обжаловать решение суда по цене на газ для Польши
"Газпром экспорт" без ущерба для позиции группы в суде подписала с польской PGNIG дополнение к контракту, отражающее решение арбитража по пересмотру цен на газ, РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:01
pgnig
газпром
польша
газпром экспорт
экономика
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pgnig, газпром, польша, газпром экспорт, экономика

"Газпром" продолжит обжаловать решение суда по цене на газ для Польши

10:00 16.06.2020 (обновлено: 10:01 16.06.2020)
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© AP Photo / Czarek SokolowskiНа территории нефтегазовой компании PGNiG, Польша
На территории нефтегазовой компании PGNiG, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski
На территории нефтегазовой компании PGNiG, Польша. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. "Газпром экспорт" без ущерба для позиции группы в суде подписала с польской PGNIG дополнение к контракту, отражающее решение арбитража по пересмотру цен на газ, но продолжит вместе с материнской компанией обжаловать это судебное решение, сообщили журналистам в "Газпром экспорте".
В конце марта польская компания заявила, что выиграла у "Газпрома" дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов. По данным PGNiG, Стокгольмский арбитраж изменил формулу цены в рамках контракта, в частности, в связи с ее непосредственной связью с котировками природного газа на европейском рынке, и решение арбитража касается поставок газа, осуществлявшихся начиная с 1 января 2014 года.
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"ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" продолжают обжалование в установленном порядке решения арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша", - сообщили в "Газпром экспорте".
"В то же время, без ущерба позиции Группы "Газпром" при обжаловании решения арбитражного трибунала, ООО " Газпром экспорт" и ПГНИГ подписали соответствующее дополнение к контракту купли-продажи природного газа, отражающее решение арбитража", - заявили в пресс-службе.
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PGNiGГазпромПольшаГазпром ЭкспортЭкономика
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