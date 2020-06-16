https://ria.ru/20200616/1572983637.html
Источник: брат устроившего стрельбу в Москве работает в полиции Ингушетии
Брат подозреваемого в нападении на сотрудников ДПС в Москве работает в полиции Ингушетии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:56
2020-06-16T09:56
стрельба на ленинском проспекте
москва
назрань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572983105_0:260:2719:1789_1400x0_80_0_0_36ffc694fb098d4f033487530b6e8b98.jpg
https://ria.ru/20200616/1572974140.html
3
москва
назрань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572983105_0:260:2719:1789_1400x0_80_0_0_36ffc694fb098d4f033487530b6e8b98.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572983105_0:5:2719:2044_1400x0_80_0_0_4666e6c9389238553502d16cdb784a74.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572983105_336:0:2384:2048_1400x0_80_0_0_34975f96a06ae6a5b5be628ee7082426.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба на ленинском проспекте, москва, назрань, происшествия