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Источник: брат устроившего стрельбу в Москве работает в полиции Ингушетии
Брат подозреваемого в нападении на сотрудников ДПС в Москве работает в полиции Ингушетии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:56
стрельба на ленинском проспекте
москва
назрань
происшествия
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3
москва
назрань
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стрельба на ленинском проспекте, москва, назрань, происшествия

Источник: брат устроившего стрельбу в Москве работает в полиции Ингушетии

09:56 16.06.2020
13104
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции на месте стрельбы на Ленинском проспекте
Сотрудник полиции на месте стрельбы на Ленинском проспекте
© РИА Новости / Евгений Одиноков
НАЛЬЧИК, 16 июн – РИА Новости. Брат подозреваемого в нападении на сотрудников ДПС в Москве работает в полиции Ингушетии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
Накануне, как информировал столичный главк МВД, в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили такси за нарушение правил дорожного движения. После этого в них, предположительно, из травматического оружия начал стрелять прохожий. Раненые полицейские открыли ответный огонь, мужчину госпитализировали. Позже источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что задержанным оказался 25-летний уроженец Назрани Ратмир Галаев.
Видео обысков у Ратмира Галаева
00:41
Появилось видео обыска квартиры стрелка, ранившего полицейских в Москве
"По имеющимся данным, брат задержанного в Москве жителя Ингушетии работает в одном из подразделений республиканского МВД", - сказал собеседник агентства.
411904710
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Стрельба на Ленинском проспектеМоскваНазраньПроисшествия
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