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Религия и мировоззрение
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УПЦ объявит о сборе сведений о хирурге Пирогове для его канонизации
Украинская православная церковь объявит о сборе сведений о чудесной помощи хирурга Николая Пирогова людям после его кончины для его возможной канонизации,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:00
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УПЦ объявит о сборе сведений о хирурге Пирогове для его канонизации

11:00 16.06.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкХирург Николай Иванович Пирогов
Хирург Николай Иванович Пирогов
© РИА Новости
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украинская православная церковь объявит о сборе сведений о чудесной помощи хирурга Николая Пирогова людям после его кончины для его возможной канонизации, сообщил РИА Новости член синодальной комиссии УПЦ по канонизации митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.
"На сегодняшний день, думаю, нужно объявить о сборе информации от людей, которые могут поделиться своим реальным опытом восприятия чудес, совершенных по обращению к Николаю Ивановичу после его успения (кончины - ред.)... Мы обращаемся к людям, которые могут поделиться такими своими сведениями", - сказал митрополит Лука.
Он затруднился ответить на вопрос, каковы перспективы у идеи причисления знаменитого хирурга к лику святых, отметив, что "все в руках Божиих".
"В данном конкретном случае, подчеркну, мы только изучаем и собираем факты. От себя лично, как врача, хочу сказать о том чуде, совершенном при жизни профессора Пирогова - это его методики операционных вмешательств и приемов, благодаря которым по сей день спасаются жизни. Жизнь есть дар Божий, и на сегодняшний день благодаря медицинскому наследию ученого этот дар возможно сохранять", - сказал архиерей.
Он также обратил внимание на схожесть жизненного пути Николая Пирогова и другого выдающегося хирурга, впоследствии полностью посвятившего свою жизнь Церкви и затем канонизированного, - святителя Луки (Войно-Ясенецкого).
"Мы знаем, что оба они были хирургами, любили анатомию. Оба спасали жизни раненым на полях войн. Николай Иванович жил и трудился во времена царской власти, а святитель Лука во времена советской. Оба этих замечательных человека, один из которых уже прославлен, пришли к Богу каждый своим путем, но, что очень важно, одинаково соблюдая заповедь Христа "возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и... возлюби ближнего твоего, как самого себя". Для нас это является общим знаменателем, объединяющим святителя Луку и Николая Пирогова", - добавил иерарх.
В 2009 году отмечалось 200-летие со дня рождения хирурга, естествоиспытателя, педагога и общественного деятеля Николая Пирогова (1810-1881). Знаменитый врач создал образцовые по точности анатомические атласы и первым выступил с идеей пластических операций, выдвинул идею костной пластики, применил наркоз в военно-полевой хирургии, впервые наложил гипсовую повязку в полевых условиях.
Пирогов был участником обороны Севастополя 1855 года. Уже в то время он призывал отказаться от ранних ампутаций при огнестрельных ранениях конечностей с повреждениями костей. Сконструированная им маска для эфирного наркоза используется в медицине до сих пор.
Пирогов также был одним из создателей службы сестер милосердия. Он похоронен в своем имении Вишня под Винницей (Украина) в семейной усыпальнице. Его тело с согласия церковных властей было забальзамировано.
1022004
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