Ученый рассказал, как ларьки и гаражи разрушали многолетнюю мерзлоту

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Многочисленные продуктовые ларьки и гаражи, которые были установлены в 90-е в полярных российских городах, ускорили разрушение многолетней мерзлоты, сообщил РИА Новости профессор Университета Джорджа Вашингтона (США) гляциолог Дмитрий Стрелецкий.
"В 90-х годах во многих городах на мерзлоте появились ларьки, частный бизнес. Вот вы поставили ларек в Воркуте, в Якутске, поставили его рядом с дорогой и продаете там сигареты. Там зимой холодно и летом не жарко, и вы туда провели электричество и поставили обогреватель. И вот ваш ларек тепленький и начинает растапливать мерзлоту. Когда ларек покосится, вы его передвинете, но разрушение мерзлоты уже началось", - сказал Стрелецкий.
По его словам, частный бизнес в 90-х сильно повлиял на мерзлоту, которая "во многих местах так и не восстановились". "Еще пример - люди любили в гараже посидеть, машину починить, обогреватель поставить, и под этим гаражом тоже все растаяло, но об этом все забыли 40 лет спустя и поставили на этом месте дома", - добавил Стрелецкий.
Ученый пояснил, что несущая способность "размороженных" грунтов уменьшается, поэтому возрастает риск разрушения объектов, построенных на местах, где были расположены ларьки и гаражи.