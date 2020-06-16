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https://ria.ru/20200616/1572983523.html
Ученый рассказал, как ларьки и гаражи разрушали многолетнюю мерзлоту
Многочисленные продуктовые ларьки и гаражи, которые были установлены в 90-е в полярных российских городах, ускорили разрушение многолетней мерзлоты, сообщил РИА РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:04
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Ученый рассказал, как ларьки и гаражи разрушали многолетнюю мерзлоту

09:53 16.06.2020 (обновлено: 11:04 16.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖилые дома в шахтерском городе Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Жилые дома в шахтерском городе Баренцбург на архипелаге Шпицберген
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Жилые дома в шахтерском городе Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Многочисленные продуктовые ларьки и гаражи, которые были установлены в 90-е в полярных российских городах, ускорили разрушение многолетней мерзлоты, сообщил РИА Новости профессор Университета Джорджа Вашингтона (США) гляциолог Дмитрий Стрелецкий.
"В 90-х годах во многих городах на мерзлоте появились ларьки, частный бизнес. Вот вы поставили ларек в Воркуте, в Якутске, поставили его рядом с дорогой и продаете там сигареты. Там зимой холодно и летом не жарко, и вы туда провели электричество и поставили обогреватель. И вот ваш ларек тепленький и начинает растапливать мерзлоту. Когда ларек покосится, вы его передвинете, но разрушение мерзлоты уже началось", - сказал Стрелецкий.
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По его словам, частный бизнес в 90-х сильно повлиял на мерзлоту, которая "во многих местах так и не восстановились". "Еще пример - люди любили в гараже посидеть, машину починить, обогреватель поставить, и под этим гаражом тоже все растаяло, но об этом все забыли 40 лет спустя и поставили на этом месте дома", - добавил Стрелецкий.
Ученый пояснил, что несущая способность "размороженных" грунтов уменьшается, поэтому возрастает риск разрушения объектов, построенных на местах, где были расположены ларьки и гаражи.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Стрелецкого >>
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