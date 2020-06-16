Ученый рассказал, как ларьки и гаражи разрушали многолетнюю мерзлоту

По его словам, частный бизнес в 90-х сильно повлиял на мерзлоту, которая "во многих местах так и не восстановились". "Еще пример - люди любили в гараже посидеть, машину починить, обогреватель поставить, и под этим гаражом тоже все растаяло, но об этом все забыли 40 лет спустя и поставили на этом месте дома", - добавил Стрелецкий.