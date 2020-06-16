До четырех больных COVID-19 в день успевает посетить священник в Москве

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. До четырех больных коронавирусом успевает ежедневно посетить один специально подготовленный священник в Москве, наибольшее число обращений в связи с этим было отмечено в мае, сообщил синодальный отдел Московского патриархата по благотворительности по итогам прошедшего общецерковного интернет-семинара.

Вебинар провели комиссия по больничному служению при Епархиальном совете Москвы и портал для священнослужителей "Пастырь", в нем приняли участие более 30 человек из различных епархий Русской православной церкви из России и других стран.

"Со 2 апреля по 15 июня в Москве специальная группа подготовленных священников совершила 384 выезда для совершения таинств к людям с коронавирусом, подозрением на коронавирус и умирающим без симптомов коронавируса. Наибольшее количество выездов было зафиксировано в течение мая, сейчас наблюдается снижение числа звонков... В Москве за день священник из специальной группы успевает посетить четырех пациентов", - говорится в сообщении.

Для каждого посещения священник должен надеть новый специальный костюм и новые средства защиты. В красную зону (на больничную территорию или квартиру, где живет болеющий человек) священнослужители заходят в такой же защите, что и врачи в медицинских учреждениях: специальный костюм-комбинезон, шапочка, очки, респиратор, две пары перчаток, высокие бахилы. Под костюмом остаются части священнического облачения - епитрахиль и поручи.

"Каждое посещение зараженных коронавирусом - это риск, даже с учетом соблюдения всех мер предосторожности и использования средств защиты. Для больничных священников в связи с этим действует то же ограничение, что и в других сферах - тех, кому старше 65 лет и у кого есть хронические заболевания, не подключают к работе с больными", - сообщил в ходе семинара секретарь комиссии по больничному служению при Епархиальном совете Москвы, клирик храма благоверного царевича Димитрия при ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова Москвы священник Михаил Голубков.

Ранее совместно с эпидемиологами синодальный отдел по благотворительности выработал специальные правила посещения больных с коронавирусом. В них описаны вопросы подготовки, перенесения и преподания больным причастия - Святых Даров.

"Все, что священник вносит в квартиру больного, остается у причащающегося или специальным образом утилизируется после визита. От дома больного до места утилизации все использованные при совершении таинства предметы перевозятся в герметичных пакетах. Защитную одежду утилизируют в больнице как медицинские отходы класса Б", - рассказали организаторы вебинара.