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Религия и мировоззрение
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До четырех больных COVID-19 в день успевает посетить священник в Москве
До четырех больных коронавирусом успевает ежедневно посетить один специально подготовленный священник в Москве, наибольшее число обращений в связи с этим было... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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религия, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, москва, общество

До четырех больных COVID-19 в день успевает посетить священник в Москве

10:15 16.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПротоиерей Иоанн Кудрявцев посещает верующую, зараженную коронавирусом
Протоиерей Иоанн Кудрявцев посещает верующую, зараженную коронавирусом
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. До четырех больных коронавирусом успевает ежедневно посетить один специально подготовленный священник в Москве, наибольшее число обращений в связи с этим было отмечено в мае, сообщил синодальный отдел Московского патриархата по благотворительности по итогам прошедшего общецерковного интернет-семинара.
Вебинар провели комиссия по больничному служению при Епархиальном совете Москвы и портал для священнослужителей "Пастырь", в нем приняли участие более 30 человек из различных епархий Русской православной церкви из России и других стран.
"Со 2 апреля по 15 июня в Москве специальная группа подготовленных священников совершила 384 выезда для совершения таинств к людям с коронавирусом, подозрением на коронавирус и умирающим без симптомов коронавируса. Наибольшее количество выездов было зафиксировано в течение мая, сейчас наблюдается снижение числа звонков... В Москве за день священник из специальной группы успевает посетить четырех пациентов", - говорится в сообщении.
Для каждого посещения священник должен надеть новый специальный костюм и новые средства защиты. В красную зону (на больничную территорию или квартиру, где живет болеющий человек) священнослужители заходят в такой же защите, что и врачи в медицинских учреждениях: специальный костюм-комбинезон, шапочка, очки, респиратор, две пары перчаток, высокие бахилы. Под костюмом остаются части священнического облачения - епитрахиль и поручи.
"Каждое посещение зараженных коронавирусом - это риск, даже с учетом соблюдения всех мер предосторожности и использования средств защиты. Для больничных священников в связи с этим действует то же ограничение, что и в других сферах - тех, кому старше 65 лет и у кого есть хронические заболевания, не подключают к работе с больными", - сообщил в ходе семинара секретарь комиссии по больничному служению при Епархиальном совете Москвы, клирик храма благоверного царевича Димитрия при ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова Москвы священник Михаил Голубков.
Ранее совместно с эпидемиологами синодальный отдел по благотворительности выработал специальные правила посещения больных с коронавирусом. В них описаны вопросы подготовки, перенесения и преподания больным причастия - Святых Даров.
"Все, что священник вносит в квартиру больного, остается у причащающегося или специальным образом утилизируется после визита. От дома больного до места утилизации все использованные при совершении таинства предметы перевозятся в герметичных пакетах. Защитную одежду утилизируют в больнице как медицинские отходы класса Б", - рассказали организаторы вебинара.
В РПЦ также отметили, что в каждой епархии рекомендуется организовать специальный телефон для вызова священника к больным с коронавирусом. В Москве люди, болеющие коронавирусом, а также контактировавшие с больным могут пригласить священника для совершения таинств по круглосуточному телефону комиссии по больничному служению: +7 (903) 660-30-40.
Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон на VIII Общецерковном съезде по социальному служению
4 мая, 18:00Религия и мировоззрение
Епископ Пантелеимон: зараженные COVID-19 просят нас прийти в больницы
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваОбщество
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