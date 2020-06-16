Кабул намерен до конца месяца освободить пленных, заявили в МИД России

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Правительство Афганистана планирует до конца месяца освободить оставшихся пленных талибов, после этого, как ожидается, начнутся межафганские переговоры, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Накануне прошли его онлайн-консультации с американским коллегой Залмаем Халилзадом, в них принял также участие и.о главы МИД Афганистана Ханиф Атмар.
"Мы обсудили перспективы скорого, как мы надеемся, старта межафганских переговоров. Афганское правительство нацелено на то, что до конца этого месяца будет завершен обмен военнопленными, что устранит препятствие для начала переговоров с талибами. Рассчитываем, что это произойдет", - сказал Кабулов.
Кроме этого, добавил он, афганское правительство в ходе консультаций заявило, что "придает большое значение усилиям расширенной тройки - это Россия, США, Китай, плюс Пакистан - в содействии межафганским переговорам".
"Потому что эти переговоры придется сопровождать, чтобы они шли, насколько возможно, гладко", - сказал Кабулов.
Ранее сообщалось, что планируемые межафганские переговоры могут проходить в Дохе. Однако дата до сих пор не определена.