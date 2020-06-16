Кабул намерен до конца месяца освободить пленных, заявили в МИД России

"Мы обсудили перспективы скорого, как мы надеемся, старта межафганских переговоров. Афганское правительство нацелено на то, что до конца этого месяца будет завершен обмен военнопленными, что устранит препятствие для начала переговоров с талибами. Рассчитываем, что это произойдет", - сказал Кабулов.