Наместник Троице-Сергиевой лавры поблагодарил врачей за помощь в пандемию

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Наместник Троице-Сергиевой лавры епископ Сергиево-Посадский Парамон (Голубка) поблагодарил всех прихожан монастыря и медиков, которые в трудное время в период пандемии коронавируса различными способами поддержали обитель и оказали лечебную помощь монахам, и выразил надежду на соблюдение верующими ограничительных мер и после открытия лавры.

Ворота Троице-Сергиевой Лавры, расположенной в подмосковном Сергиевом Посаде, вновь открылись для молящихся в субботу, 13 июня. Весной в обители от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией, скончались около десяти насельников.

"Хоть мы и были в самоизоляции, но при этом мы не чувствовали, что мы одиноки ... Заботу и чуткость каждого из вас чувствовала и братия Троице-Сергиевой лавры, поэтому я хотел бы поблагодарить всех тех, кто в это сложное время поддерживал братию, всех тех врачей, которые оказывали медицинскую помощь не только братьям монастыря, но и всем людям, которые столкнулись с этим вредоносным поветрием", - сказал епископ Парамон в видеообращении, опубликованном на сайте лавры.

Он также призвал прихожан продолжать соблюдать масочный режим в храмах обители, необходимую дистанцию и другие санитарно-гигиенические меры.

"Даже и после того, как сняты основные ограничения на передвижение, на посещение монастырей, храмов, я бы хотел призвать всех вас, чтобы вы не относились к этому легкомысленно. Чтобы соблюдали те меры предосторожности, о которых говорят санитарные власти нашей страны ... для того, чтобы сохранились жизни всех тех, кто нас окружает и кто нам дорог", - отметил наместник лавры.