Якутянин возместит свыше десяти миллионов рублей за вылов осетра

"Размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам РФ в результате незаконной добычи 33 особей сибирского осетра, составил свыше 10 миллионов рублей. По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к штрафу. Также в полном объеме удовлетворено исковое заявление прокуратуры о взыскании с него в пользу РФ возмещение причиненного ущерба свыше 10 миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе.