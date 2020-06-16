Якутянин возместит свыше десяти миллионов рублей за вылов осетра

ЯКУТСК, 16 июн – РИА Новости. Суд обязал якутянина выплатить штраф и возместить свыше 10 миллионов рублей за незаконный вылов 33 сибирских осетров на реке Алдан, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Житель Усть-Алданского признан виновным в незаконной рыбалке, причинившей особо крупный ущерб.
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Как отметили в прокуратуре, в марте, находясь на реке Алдан, подсудимый в запретный сезон для рыболовства выловил сибирских осетров, которые внесены в перечень особо ценных водных биологических ресурсов.
"Размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам РФ в результате незаконной добычи 33 особей сибирского осетра, составил свыше 10 миллионов рублей. По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к штрафу. Также в полном объеме удовлетворено исковое заявление прокуратуры о взыскании с него в пользу РФ возмещение причиненного ущерба свыше 10 миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе.
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