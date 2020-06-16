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Якутянин возместит свыше десяти миллионов рублей за вылов осетра
Суд обязал якутянина выплатить штраф и возместить свыше 10 миллионов рублей за незаконный вылов 33 сибирских осетров на реке Алдан, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:45
республика саха (якутия)
алдан
происшествия
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республика саха (якутия)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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республика саха (якутия), алдан, происшествия

Якутянин возместит свыше десяти миллионов рублей за вылов осетра

09:45 16.06.2020
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© Fotolia / Vladimir WrangelОсетр
Осетр
© Fotolia / Vladimir Wrangel
Осетр. Архивное фото
ЯКУТСК, 16 июн – РИА Новости. Суд обязал якутянина выплатить штраф и возместить свыше 10 миллионов рублей за незаконный вылов 33 сибирских осетров на реке Алдан, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Житель Усть-Алданского признан виновным в незаконной рыбалке, причинившей особо крупный ущерб.
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Как отметили в прокуратуре, в марте, находясь на реке Алдан, подсудимый в запретный сезон для рыболовства выловил сибирских осетров, которые внесены в перечень особо ценных водных биологических ресурсов.
"Размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам РФ в результате незаконной добычи 33 особей сибирского осетра, составил свыше 10 миллионов рублей. По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к штрафу. Также в полном объеме удовлетворено исковое заявление прокуратуры о взыскании с него в пользу РФ возмещение причиненного ущерба свыше 10 миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе.
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Республика Саха (Якутия)АлданПроисшествия
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