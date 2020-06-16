В Тамбовской области число пациентов с COVID-19 превысило четыре тысячи

Фельдшеры в противоэпидемических костюмах во время выезда к пациенту . Архивное фото

Фельдшеры в противоэпидемических костюмах во время выезда к пациенту

ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Число выявленных пациентов с коронавирусной инфекцией в Число выявленных пациентов с коронавирусной инфекцией в Тамбовской области превысило четыре тысячи, из которых около двух тысяч выздоровели, сообщает в понедельник администрация региона.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 4026 , из них 1422 - без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

За сутки в регионе подтверждены 64 новых случая коронавирусной инфекции.

"Из них: 27 мужчин, 36 женщин. 1 ребенок (девочка 15 лет). Возраст заболевших от 18 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, 64 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Выздоровели 1976 пациентов, в том числе 971 выписан из стационара, 1005 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. скончались 15 человек.

На госпитализации в настоящее время находятся 479 человек, из них диагноз "пневмония" у 403. На карантине дома под медицинским наблюдением – 4063 человека, из них с подтвержденным COVID - 1555.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.