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В Тамбовской области число пациентов с COVID-19 превысило четыре тысячи
Число выявленных пациентов с коронавирусной инфекцией в Тамбовской области превысило четыре тысячи, из которых около двух тысяч выздоровели, сообщает в... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, тамбовская область

В Тамбовской области число пациентов с COVID-19 превысило четыре тысячи

09:45 16.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковФельдшеры в противоэпидемических костюмах во время выезда к пациенту
Фельдшеры в противоэпидемических костюмах во время выезда к пациенту
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Фельдшеры в противоэпидемических костюмах во время выезда к пациенту . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Число выявленных пациентов с коронавирусной инфекцией в Тамбовской области превысило четыре тысячи, из которых около двух тысяч выздоровели, сообщает в понедельник администрация региона.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 4026 , из них 1422 - без клинических проявлений", - говорится в сообщении.
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За сутки в регионе подтверждены 64 новых случая коронавирусной инфекции.
"Из них: 27 мужчин, 36 женщин. 1 ребенок (девочка 15 лет). Возраст заболевших от 18 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, 64 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Выздоровели 1976 пациентов, в том числе 971 выписан из стационара, 1005 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. скончались 15 человек.
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На госпитализации в настоящее время находятся 479 человек, из них диагноз "пневмония" у 403. На карантине дома под медицинским наблюдением – 4063 человека, из них с подтвержденным COVID - 1555.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТамбовская область
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