https://ria.ru/20200616/1572982853.html
В СК рассказали о состоянии раненных на западе Москвы полицейских
Полицейские, раненные на западе Москвы в результате стрельбы, остаются в реанимации, нападавший тоже в больнице, сообщила журналистам во вторник старший... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:44
2020-06-16T09:59
стрельба на ленинском проспекте
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200616/1572983637.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1400x0_80_0_0_7e3c8a92526be61fe5715e8f9ca86c46.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба на ленинском проспекте, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия