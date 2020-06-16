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В СК рассказали о состоянии раненных на западе Москвы полицейских
Полицейские, раненные на западе Москвы в результате стрельбы, остаются в реанимации, нападавший тоже в больнице, сообщила журналистам во вторник старший... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:59
стрельба на ленинском проспекте
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
стрельба на ленинском проспекте, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В СК рассказали о состоянии раненных на западе Москвы полицейских

09:44 16.06.2020 (обновлено: 09:59 16.06.2020)
1077
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Полицейские, раненные на западе Москвы в результате стрельбы, остаются в реанимации, нападавший тоже в больнице, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова.
"Двое пострадавших сотрудников доставлены в медицинские учреждения города, где в настоящее время находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Мужчина, напавший на полицейских, также госпитализирован в одно из медицинских учреждений города, где ему оказывается помощь", - сказала она.
Сотрудник полиции на месте стрельбы на Ленинском проспекте
09:56
Источник: брат устроившего стрельбу в Москве работает в полиции Ингушетии
1111661
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Стрельба на Ленинском проспектеСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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