В СК рассказали о состоянии раненных на западе Москвы полицейских

"Двое пострадавших сотрудников доставлены в медицинские учреждения города, где в настоящее время находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Мужчина, напавший на полицейских, также госпитализирован в одно из медицинских учреждений города, где ему оказывается помощь", - сказала она.