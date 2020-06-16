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Алтайский край
Алтайский край
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Алтайский край в январе-мае нарастил производство продуктов питания
Предприятия Алтайского края в январе-мае текущего года увеличили производство пищевых продуктов на 7,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:37
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алтайский край
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60
алтайский край, экономика

Алтайский край в январе-мае нарастил производство продуктов питания

09:37 16.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкПроизводство растительного масла
Производство растительного масла
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Производство растительного масла. Архивное фото
БАРНАУЛ, 16 июн – РИА Новости. Предприятия Алтайского края в январе-мае текущего года увеличили производство пищевых продуктов на 7,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает во вторник региональное управление по пищевой, перерабатывающей и фармпромышленности.
"По итогам пяти месяцев 2020 года индекс производства пищевых продуктов в Алтайском крае составил 107,2% к январю-маю 2019 года, индекс производства напитков достиг 106,7% к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в сообщении.
В управлении сообщили, что, в частности, рост демонстрирует масложировая промышленность. Так, компания "Благо" увеличила объемы переработки маслосемян на двух своих заводах, за счет чего увеличено производство растительного нерафинированного масла на 29,5%, а рафинированного - на 31,8 %.
"Темпы производства, взятые алтайскими переработчиками зерновых в начале развития пандемии в связи с возросшим спросом на муку и крупы, стабилизируются. Муки и хлопьев зерновых произведено в отчетном периоде столько же, сколько и в аналогичном периоде прошлого года, производство круп снижено на 7%. Объемы производства макаронных изделий выросло на 7%", - сообщают власти.
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Также продолжается рост объемов производства в мясоперерабатывающей и молокоперерабатывающей отраслях. Так, за январь-май 2020 года в регионе было произведено 21,4 тысячи тонн мясных полуфабрикатов - на 11% больше, чем в прошлом году. Почти 27 тысяч тонн сыров выработано на заводах края, это на 8% больше, чем в прошлом году. Сливочного масла алтайские переработчики произвели порядка 9 тысяч тонн, рост составил 20,5%.
Возобновление работы Иткульского спиртзавода, запуск производства водки и этилового спирта стали основой роста в отрасли по производству напитков - почти 7%. В начале весенне-летнего сезона традиционно растет и производство безалкогольных напитков. Их выпуск увеличен почти на 20%. На крупных предприятиях прирост наблюдается как по выпуску лимонадов, так и по выпуску кваса", - сообщили в управлении, отметив, что такая динамика положительно сказывается и на отрасли грузоперевозок, сохраняется положительная динамика по погрузке зерна, кокса, химии. В январе-апреле в Алтайском регионе Западно-Сибирской железной дороги было погружено 52 тысяч тонн сахара, что в 1,8 раза больше, чем за тот же период прошлого года.
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Алтайский крайАлтайский крайЭкономика
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