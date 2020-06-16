Алтайский край в январе-мае нарастил производство продуктов питания

БАРНАУЛ, 16 июн – РИА Новости. Предприятия Предприятия Алтайского края в январе-мае текущего года увеличили производство пищевых продуктов на 7,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает во вторник региональное управление по пищевой, перерабатывающей и фармпромышленности.

"По итогам пяти месяцев 2020 года индекс производства пищевых продуктов в Алтайском крае составил 107,2% к январю-маю 2019 года, индекс производства напитков достиг 106,7% к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в сообщении.

В управлении сообщили, что, в частности, рост демонстрирует масложировая промышленность. Так, компания "Благо" увеличила объемы переработки маслосемян на двух своих заводах, за счет чего увеличено производство растительного нерафинированного масла на 29,5%, а рафинированного - на 31,8 %.

"Темпы производства, взятые алтайскими переработчиками зерновых в начале развития пандемии в связи с возросшим спросом на муку и крупы, стабилизируются. Муки и хлопьев зерновых произведено в отчетном периоде столько же, сколько и в аналогичном периоде прошлого года, производство круп снижено на 7%. Объемы производства макаронных изделий выросло на 7%", - сообщают власти.

Также продолжается рост объемов производства в мясоперерабатывающей и молокоперерабатывающей отраслях. Так, за январь-май 2020 года в регионе было произведено 21,4 тысячи тонн мясных полуфабрикатов - на 11% больше, чем в прошлом году. Почти 27 тысяч тонн сыров выработано на заводах края, это на 8% больше, чем в прошлом году. Сливочного масла алтайские переработчики произвели порядка 9 тысяч тонн, рост составил 20,5%.