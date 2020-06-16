В Горбачев-фонде оценили обвинения в распространении Китаем COVID-19

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Ошибочно винить в распространении коронавируса исключительно Китай, за политизацией причин пандемии кроется нежелание признать несправедливость нынешней мировой экономической системы и стремление извлечь односторонние выгоды, считают в Международном фонде социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-фонд).
"Ошибочно винить в распространении вируса исключительно Китайскую сторону. Разобраться во всей цепочке событий, приведших к пандемии, безусловно, необходимо, но за политизацией этой проблемы стоит нежелание признать несправедливость нынешней мировой экономической системы и стремление извлечь односторонние выгоды", - говорится в подготовленном авторским коллективом фонда докладе "Пандемия как вызов и новое мышление в XXI веке", текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
В ряду проблем, обострившихся на фоне пандемии, эксперты фонда называют глобальное неравенство. В этом контексте они отдельно останавливаются на специфике экономического развития, в частности, Китая и некоторых стран Юго-Восточной Азии, которым "мировой финансовый капитал нашел место в глобальной экономике, вынеся массовые производства товаров широкого потребления во многие государства Тихоокеанской Азии".
"Однако за витриной экономического чуда, рожденного современной моделью глобализации, скрывались острые противоречия, существующие внутри успешно развивающихся стран, а также противоречия между ними и ведущими странами Запада. Сейчас, в ситуации пандемии, эти противоречия вырвались наружу в форме взаимных претензий и обвинений", - указывают авторы доклада.
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