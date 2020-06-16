В Горбачев-фонде оценили обвинения в распространении Китаем COVID-19

"Ошибочно винить в распространении вируса исключительно Китайскую сторону. Разобраться во всей цепочке событий, приведших к пандемии, безусловно, необходимо, но за политизацией этой проблемы стоит нежелание признать несправедливость нынешней мировой экономической системы и стремление извлечь односторонние выгоды", - говорится в подготовленном авторским коллективом фонда докладе "Пандемия как вызов и новое мышление в XXI веке", текст которого есть в распоряжении РИА Новости.