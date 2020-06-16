Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1572982308.html
В Горбачев-фонде оценили обвинения в распространении Китаем COVID-19
Ошибочно винить в распространении коронавируса исключительно Китай, за политизацией причин пандемии кроется нежелание признать несправедливость нынешней мировой РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:38
распространение нового коронавируса
юго-восточная азия
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572617840_0:0:3342:1880_1400x0_80_0_0_181224cc90877cae436226f60ae37671.jpg
юго-восточная азия
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572617840_0:0:3342:1880_1400x0_80_0_0_181224cc90877cae436226f60ae37671.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572617840_0:0:2508:1880_1400x0_80_0_0_3fe1b84616b9cb1335c6ab69d3ae593f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572617840_121:0:2001:1880_1400x0_80_0_0_ac2ca7c6deb25e28cdff93d424601111.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юго-восточная азия, китай, в мире

В Горбачев-фонде оценили обвинения в распространении Китаем COVID-19

09:38 16.06.2020
188
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПрохожие на улице в Пекине
Прохожие на улице в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Ошибочно винить в распространении коронавируса исключительно Китай, за политизацией причин пандемии кроется нежелание признать несправедливость нынешней мировой экономической системы и стремление извлечь односторонние выгоды, считают в Международном фонде социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-фонд).
"Ошибочно винить в распространении вируса исключительно Китайскую сторону. Разобраться во всей цепочке событий, приведших к пандемии, безусловно, необходимо, но за политизацией этой проблемы стоит нежелание признать несправедливость нынешней мировой экономической системы и стремление извлечь односторонние выгоды", - говорится в подготовленном авторским коллективом фонда докладе "Пандемия как вызов и новое мышление в XXI веке", текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
В ряду проблем, обострившихся на фоне пандемии, эксперты фонда называют глобальное неравенство. В этом контексте они отдельно останавливаются на специфике экономического развития, в частности, Китая и некоторых стран Юго-Восточной Азии, которым "мировой финансовый капитал нашел место в глобальной экономике, вынеся массовые производства товаров широкого потребления во многие государства Тихоокеанской Азии".
"Однако за витриной экономического чуда, рожденного современной моделью глобализации, скрывались острые противоречия, существующие внутри успешно развивающихся стран, а также противоречия между ними и ведущими странами Запада. Сейчас, в ситуации пандемии, эти противоречия вырвались наружу в форме взаимных претензий и обвинений", - указывают авторы доклада.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
1200192
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаЮго-Восточная АзияКитайВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Эксперты проанализировали внешнюю политику США во время пандемии
Видео допроса подозреваемой в побоях ребенка: кадры СК РФ из Красноярска
Опубликовано видео допроса женщины, побившей внучку в лифте в Красноярске
Жилые кварталы в Якутске
Ученый объяснил причины разрушения объектов на многолетней мерзлоте
Таракан
Сотрудники eBay отправляли критикующим компанию блогерам насекомых
Отель Movenpick в городе Сус, Тунис
Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
Дым над промышленным комплексом в городе Кэсон, КНДР
Ренхап заявил, что КНДР взорвала межкорейский офис связи
Осетр
Якутянин возместит свыше десяти миллионов рублей за вылов осетра
Врач в защитном костюме
Горбачев-фонд: пандемия выявила проблемы в обеспечении биобезопасности
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
В Белом доме прокомментировали приговор Полу Уилану
Врачи в госпитале COVID-19
Пандемия усиливает конфликтность в мире, считают в Горбачев-фонде
Тосимицу Мотэги
МИД Японии: отказ от размещения систем ПРО не повлияет на отношения с США
Пробирка с препаратом
Горбачев-фонд: вакцина от COVID-19 должна стать достоянием каждой страны
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Власти Британии одобрили первое лекарство против COVID-19
Сербы Косово с флагом Сербии во время митинга
СМИ: США обещают Сербии и Косово льготные кредиты на сумму $200 миллионов
Наручники
Задержан подозреваемый по делу об убийстве советницы мэра Херсона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
20:43Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
20:37Мурашко поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом
20:36США запустят военный спутник с борта МКС
20:34Россия и ЕС намерены обеспечить полную реализацию ядерной сделки с Ираном
20:33В России 90 военных вылечились от коронавируса за сутки
20:30Столетнюю черепаху, спасшую от вымирания свой вид, выпустили на волю
Лента новостейМолния