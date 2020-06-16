Сотрудники eBay отправляли критикующим компанию блогерам насекомых

По словам обвинителей, один из сотрудников, занимавших руководящую должность, поручил работникам "анонимно доставлять беспокойство паре, чтобы свести их с ума и заставить чувствовать себя некомфортно" до тех пор, пока они "не прекратят писать негативные статьи о eBay". Сторона обвинения отмечает, что бывшие сотрудники интернет-магазина могли планировать анонимно донимать пару, а потом направить к ним представителей компании якобы для предложения помощи, "чтобы создать хорошее отношение к eBay".