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Сотрудники eBay отправляли критикующим компанию блогерам насекомых
Сотрудники интернет-магазина eBay отправляли паре, ведущей блог на тему интернет-продаж, посылки с живыми насекомыми, похоронными венками и окровавленные... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:27
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РИА Новости
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353
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массачусетс, калифорния, сша, ebay, inc., в мире

Сотрудники eBay отправляли критикующим компанию блогерам насекомых

09:27 16.06.2020
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© Fotolia / saelimТаракан
Таракан
© Fotolia / saelim
Таракан. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сотрудники интернет-магазина eBay отправляли паре, ведущей блог на тему интернет-продаж, посылки с живыми насекомыми, похоронными венками и окровавленные масками свиньи из-за критики в адрес их компании, сообщает New York Post со ссылкой на Минюст США.
Сообщается, что шестеро теперь уже бывших работников eBay обвиняются в виртуальном преследовании пары из Массачусетса, ведущей блог про крупные компании, занимающиеся онлайн-продажами. По данным телеканала, этот блог иногда выступает с критикой в адрес компаний.
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По словам обвинителей, один из сотрудников, занимавших руководящую должность, поручил работникам "анонимно доставлять беспокойство паре, чтобы свести их с ума и заставить чувствовать себя некомфортно" до тех пор, пока они "не прекратят писать негативные статьи о eBay". Сторона обвинения отмечает, что бывшие сотрудники интернет-магазина могли планировать анонимно донимать пару, а потом направить к ним представителей компании якобы для предложения помощи, "чтобы создать хорошее отношение к eBay".
Как сообщает телеканал, экс-сотрудники компании отправляли паре письма с угрозами, посылки с личинками мух, живыми пауками и коробку с тараканами. Кроме того, некоторые сотрудники якобы прилетали из Калифорнии в Массачусетс, чтобы вести за ними наблюдение и даже пытались проникнуть в их гараж, чтобы установить GPS-трекер на их машину.
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"Мы никогда не видели компанию, которая бы делала нечто подобное раньше", - приводит телеканал слова прокурора Массачусетса Энрю Леллинга.
В самой компании заявили, что узнали о подозрительных действиях своих сотрудников от правоохранительных органов в 2019 году и начали в связи с эти полноценное сотрудничество, все причастные к произошедшему были уволены. Компания принесла извинения за действия сотрудников.
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МассачусетсКалифорнияСШАeBay, Inc.В мире
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