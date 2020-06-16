ЦБ: банки могут внедрять сервис перечисления зарплат по номеру телефона

Система быстрых платежей (СБП) Банка России позволяет переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. В перспективе в рамках системы планируется активно развивать и другие способы оплаты, в том числе настроив автоматическую подписку. С 1 мая россияне могут бесплатно переводить в рамках системы до 100 тысяч рублей в месяц.