Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1572981548.html
ЦБ: банки могут внедрять сервис перечисления зарплат по номеру телефона
Российские банки могут на добровольной основе внедрять сервис по оплате жилищно-коммунальных услуг и перечислению зарплат через Систему быстрых платежей,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:05
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568905907_0:145:2784:1711_1400x0_80_0_0_3bfa40e3adbffafe6c10e8eda4192501.jpg
https://ria.ru/20190604/1555252753.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568905907_0:145:2784:1711_1400x0_80_0_0_3bfa40e3adbffafe6c10e8eda4192501.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568905907_155:0:2630:1856_1400x0_80_0_0_2bdd857c08a03e80491085d27694c707.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568905907_464:0:2320:1856_1400x0_80_0_0_208dc93f1d6a12c34202d1db1974bd74.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ: банки могут внедрять сервис перечисления зарплат по номеру телефона

10:05 16.06.2020
195
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские банки могут на добровольной основе внедрять сервис по оплате жилищно-коммунальных услуг и перечислению зарплат через Систему быстрых платежей, следует из текста пояснений ЦБ РФ по работе платежной системы, предоставленных Ассоциации банков России.
Система быстрых платежей (СБП) Банка России позволяет переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. В перспективе в рамках системы планируется активно развивать и другие способы оплаты, в том числе настроив автоматическую подписку. С 1 мая россияне могут бесплатно переводить в рамках системы до 100 тысяч рублей в месяц.
"Норма абзаца шестого пункта 3.5 устанавливает минимальное требование об обязательной реализации сервиса осуществления переводов юридических лиц физическим лицам (за исключением зарплаты) и не ограничивает право банка в реализации такой возможности на добровольной основе", - говорится в пояснениях.
Над внедрением сервиса перевода зарплат через Систему быстрых платежей Банк России работает сейчас совместно с Национальной системой платежных карт. Необходимые нормы будут включены в текст соответствующего положения позднее, пояснили в ЦБ.
Аналогичный ответ регулятор дал в отношении платежей за жилое помещение и коммунальные услуги. "Норма не ограничивает права банков-участников СБП по добровольной реализации операций оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги", - сказано в документе.
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов
4 июня 2019, 16:39
Эсеры внесут в Госдуму проекты об отмене "банковского рабства"
200003
Обсудить 1
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Рекомендуем
Инвестиционная монета
Банки отмечают резкий рост спроса граждан на инвестиционные монеты
Автоцистерна компании Газпром нефть
Акционеры "Газпром нефти" утвердили дивиденды за 2019 год
Жена президента Украины Елена Зеленская на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге. 16 октября 2109
На Украине госпитализировали заболевшую COVID-19 жену Зеленского
Штаб-квартира ОПЕК в Вене
Источник: ОПЕК+ пока не обсуждает изменение сделки на август
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не сомневаются в обеспечении безопасности на голосовании
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков
Программу вывода российской экономики из кризиса расширят
Врач в защитном костюме
Горбачев-фонд: пандемия выявила проблемы в обеспечении биобезопасности
Жилые дома в шахтерском городе Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Ученый рассказал, как ларьки и гаражи разрушали многолетнюю мерзлоту
Ноутбук
Юрист разъяснила важность законопроекта об удаленной работе
Пассажирский самолет Boeing 737-800 компании Аэрофлот
"Аэрофлот" обработал более 100 тысяч заявок на оформление ваучеров
Полицейский
Источник: в Петербурге водитель и пассажир Mercedes напали на полицейских
Пробирка с препаратом
Горбачев-фонд: вакцина от COVID-19 должна стать достоянием каждой страны
Заправочные колонки на газозаправочной станция в Казани
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Протоиерей Иоанн Кудрявцев посещает верующую, зараженную коронавирусом
До четырех больных COVID-19 в день успевает посетить священник в Москве
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин снизил взнос туроператоров в фонд персональной ответственности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
20:43Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
20:37Мурашко поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом
20:36США запустят военный спутник с борта МКС
20:34Россия и ЕС намерены обеспечить полную реализацию ядерной сделки с Ираном
20:33В России 90 военных вылечились от коронавируса за сутки
20:30Столетнюю черепаху, спасшую от вымирания свой вид, выпустили на волю
Лента новостейМолния