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Ученый объяснил причины разрушения объектов на многолетней мерзлоте
За последние 20 лет изменилась температура многолетней мерзлоты, а также ее состав, поэтому возникли риски разрушения промышленных объектов и домов, построенных РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:05
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открытия - риа наука, норильск, сша, санкт-петербург

Ученый объяснил причины разрушения объектов на многолетней мерзлоте

09:17 16.06.2020 (обновлено: 11:05 16.06.2020)
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© РИА Новости / Виктор Чернов / Перейти в фотобанкЖилые кварталы в Якутске
Жилые кварталы в Якутске
© РИА Новости / Виктор Чернов
Перейти в фотобанк
Жилые кварталы в Якутске. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. За последние 20 лет изменилась температура многолетней мерзлоты, а также ее состав, поэтому возникли риски разрушения промышленных объектов и домов, построенных на мерзлоте, сообщил РИА Новости профессор Университета Джорджа Вашингтона (США) гляциолог Дмитрий Стрелецкий.
"Считалось, что мерзлота не меняется в условиях временного отрезка, когда построено здание. Предполагалось, что будут колебания температуры, но в среднем все будет хорошо. Главное, чтобы вы техногенно ничего не нарушили: не было протечек, которые могут растопить мерзлоту. Но оказалось, что температура мерзлоты меняется вслед за климатом, поэтому только следить за протечками уже недостаточно", - сказал Стрелецкий, добавив, что мерзлота "очень сильно изменилась даже за последние 20 лет".
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Как пояснил ученый, даже незначительное потепление приводит к существенному изменению несущей способности фундаментов зданий, которые не ней построены.
"Мерзлота может быть скальной, и тогда ее механические свойства несильно меняются, но может быть песок со льдом, или лед с торфом, или все эти фракции в разных пропорциях. Когда строится здание, то берется состав грунта в настоящее время. Никто не предполагает, что свойства грунта будут меняться. Все смеялись, что слишком дорогим был трансаляскинский нефтепровод, но оказалось, что они были правы, когда заложили в расчеты возможность изменения мерзлых грунтов. Обычно такого не делают из соображений экономии", - заявил собеседник агентства.
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Стрелецкий привел пример Норильска. "В Норильске в 40-50-х годах заключенные долбили скалы, строили сталинки, всё выглядело, как Санкт-Петербург, сталинский неоклассицизм. Всё стоит до сих пор, потому что на скале, неважно, что там мерзлота. А при Хрущеве скалы закончились, и надо было выходить на пески, глины, в которых лёд. Стали строить на сваях, но сваи не всегда помогают. Людям, которые придумали строить на сваях, дали премию Ленина и назвали улицу в Норильске в их честь - улица Лауреатов. Сейчас на улице Лауреатов многие дома посносили, так как фундаменты не обеспечили надежность сооружений в условиях повышения температуры мерзлоты", - заметил он.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Стрелецкого >>
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