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В Республике Алтай вопреки ограничениям проводят массовые мероприятия
Главный санитарный врач Республики Алтай Леонид Щучинов заявил, что в регионе вопреки ограничениям проводят мероприятия с большим числом приглашенных, сообщает... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:16
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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В Республике Алтай вопреки ограничениям проводят массовые мероприятия

09:16 16.06.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевГорно-Алтайск
Горно-Алтайск
© РИА Новости / Александр Кряжев
Горно-Алтайск. Архивное фото
БАРНАУЛ, 16 июн - РИА Новости. Главный санитарный врач Республики Алтай Леонид Щучинов заявил, что в регионе вопреки ограничениям проводят мероприятия с большим числом приглашенных, сообщает оперштаб по противодействию COVID-19.
"Главный санитарный врач региона Леонид Щучинов назвал эпидемиологическую ситуацию в республике напряженной. По его словам, неблагополучная ситуация складывается в Кош-Агачском районе, где, несмотря на ограничительные меры, проводятся свадьбы, юбилеи, памятные семейные мероприятия с приглашением большого числа людей, не всегда соблюдается масочный режим", - говорится в сообщении.
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В связи с этим глава Республики Алтай Олег Хорохордин призвал руководителей муниципальных образований усилить контроль за соблюдением жителями санитарных правил.
"Запрет на массовые мероприятия никто не отменял. В Кош-Агачском районе за последнюю неделю выявлено свыше 60 случаев заболевания. Такая вспышка является в том числе результатом несоблюдения режима самоизоляции и масочного режима", - цитирует Хорохордина оперштаб.
За последние сутки в Республике Алтай выявили 21 новый случай заражения COVID-19. Коронавирус подтвердился у 15 жителей Кош-Агачского района, трех человек из Горно-Алтайска и трех - из Улаганского района. Всего в регионе лабораторно подтвердили 300 случаев заболевания. За сутки выздоровели восемь человек, за все время из больниц выписали 142 пациента с коронавирусом.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег ХорохординРеспублика АлтайКош-Агачский районГорно-АлтайскПроисшествия
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