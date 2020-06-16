В Республике Алтай вопреки ограничениям проводят массовые мероприятия

"Главный санитарный врач региона Леонид Щучинов назвал эпидемиологическую ситуацию в республике напряженной. По его словам, неблагополучная ситуация складывается в Кош-Агачском районе, где, несмотря на ограничительные меры, проводятся свадьбы, юбилеи, памятные семейные мероприятия с приглашением большого числа людей, не всегда соблюдается масочный режим", - говорится в сообщении.