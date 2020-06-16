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https://ria.ru/20200616/1572981059.html
В Хабаровском крае число жалоб медиков о невыплатах сократилось в 40 раз
Количество обращений от медицинских работников с жалобами на отсутствие доплат за работу с COVID-пациентами в Хабаровском крае сократилось 40 раз, до 3-4 в... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:12
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александр витько
хабаровский край
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр витько, хабаровский край, общество

В Хабаровском крае число жалоб медиков о невыплатах сократилось в 40 раз

09:12 16.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 16 июн – РИА Новости. Количество обращений от медицинских работников с жалобами на отсутствие доплат за работу с COVID-пациентами в Хабаровском крае сократилось 40 раз, до 3-4 в день, сообщил журналистам министр здравоохранения края Александр Витько.
Ранее сообщалось, что медицинским работникам с апреля назначаются стимулирующие выплаты за работу с COVID-пациентами. Деньги поступают из федерального и краевого бюджетов. От некоторых медиков, в частности, от работников скорой помощи, поступали жалобы на невыплаты или неполные выплаты положенного вознаграждения.
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"С каждой жалобой работаем индивидуально, ни одна без внимания не остается. Если обращений на первых этапах приходило более 140-150, то сегодня 3-4 в день", - сказал Витько.
Ранее сообщалось, что с начала пандемии в регионе заболели более 3,08 тысячи человек, из них 19 умерли, более 1,47 тысячи выздоровели.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ВитькоХабаровский крайОбщество
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