https://ria.ru/20200616/1572981059.html
В Хабаровском крае число жалоб медиков о невыплатах сократилось в 40 раз
Количество обращений от медицинских работников с жалобами на отсутствие доплат за работу с COVID-пациентами в Хабаровском крае сократилось 40 раз, до 3-4 в... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:12
2020-06-16T09:12
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр витько, хабаровский край, общество
ХАБАРОВСК, 16 июн – РИА Новости. Количество обращений от медицинских работников с жалобами на отсутствие доплат за работу с COVID-пациентами в Хабаровском крае сократилось 40 раз, до 3-4 в день, сообщил журналистам министр здравоохранения края Александр Витько.
Ранее сообщалось, что медицинским работникам с апреля назначаются стимулирующие выплаты за работу с COVID-пациентами. Деньги поступают из федерального и краевого бюджетов. От некоторых медиков, в частности, от работников скорой помощи, поступали жалобы на невыплаты или неполные выплаты положенного вознаграждения.
"С каждой жалобой работаем индивидуально, ни одна без внимания не остается. Если обращений на первых этапах приходило более 140-150, то сегодня 3-4 в день", - сказал Витько.
Ранее сообщалось, что с начала пандемии в регионе заболели более 3,08 тысячи человек, из них 19 умерли, более 1,47 тысячи выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.