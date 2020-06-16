В Хабаровском крае число жалоб медиков о невыплатах сократилось в 40 раз

ХАБАРОВСК, 16 июн – РИА Новости. Количество обращений от медицинских работников с жалобами на отсутствие доплат за работу с COVID-пациентами в Хабаровском крае сократилось 40 раз, до 3-4 в день, сообщил журналистам министр здравоохранения края Александр Витько.

Ранее сообщалось, что медицинским работникам с апреля назначаются стимулирующие выплаты за работу с COVID-пациентами. Деньги поступают из федерального и краевого бюджетов. От некоторых медиков, в частности, от работников скорой помощи, поступали жалобы на невыплаты или неполные выплаты положенного вознаграждения.

"С каждой жалобой работаем индивидуально, ни одна без внимания не остается. Если обращений на первых этапах приходило более 140-150, то сегодня 3-4 в день", - сказал Витько.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии в регионе заболели более 3,08 тысячи человек, из них 19 умерли, более 1,47 тысячи выздоровели.