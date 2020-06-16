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Ученый призвал к созданию всемирной сети наблюдения за мерзлотой
Стремительное повышение температуры многолетней мерзлоты в условиях изменения климата требует создания единой базы данных для наблюдения за ней как в природных... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:05
разлив дизельного топлива в норильске
земля - риа наука
арктика
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разлив дизельного топлива в норильске, земля - риа наука, арктика, джордж вашингтон, швейцария, сша

Ученый призвал к созданию всемирной сети наблюдения за мерзлотой

09:11 16.06.2020 (обновлено: 11:05 16.06.2020)
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© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Стремительное повышение температуры многолетней мерзлоты в условиях изменения климата требует создания единой базы данных для наблюдения за ней как в природных условиях, так и в городах, заявил РИА Новости профессор Университета Джорджа Вашингтона (США) гляциолог Дмитрий Стрелецкий.
"Наша же идея - это всемирная сеть наблюдения за мерзлотой. Должна быть единая база данных и возможность ей воспользоваться. Доступ к ней может иметь любой ученый в мире или начальник ЖЭКа в Норильске. Им обоим нужна информация о том, что происходит с мерзлотой", - сказал Стрелецкий.
Он пояснил, что система наблюдения за мерзлотой есть везде в каком-то виде. "Проблема в том, что нет координации. В основном мониторинг фонового состояния мерзлоты делают различные группы ученых, и нет координации на уровне страны", - уточнил ученый.
В Канаде, например, геологическая служба ведет свои наблюдения, есть штаты, где тоже следят за мерзлотой, университеты с научными проектами по мониторингу состояния многолетней мерзлоты. Однако все эти данные разрозненны. По словам Стрелецкого, координация на уровне страны есть только в Швейцарии.
"При этом в городах должны быть свои службы, которые наблюдают за мерзлотой под каждый домом: периметр и центр. Если мы пытаемся понять, что происходит с климатом, с Арктикой, с природными системами, то надо измерять", - заключил собеседник агентства.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Стрелецкого >>
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Разлив дизельного топлива в НорильскеЗемля - РИА НаукаАрктикаДжордж ВашингтонШвейцарияСША
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