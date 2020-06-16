Ученый призвал к созданию всемирной сети наблюдения за мерзлотой

"Наша же идея - это всемирная сеть наблюдения за мерзлотой. Должна быть единая база данных и возможность ей воспользоваться. Доступ к ней может иметь любой ученый в мире или начальник ЖЭКа в Норильске. Им обоим нужна информация о том, что происходит с мерзлотой", - сказал Стрелецкий.