Ученый призвал к созданию всемирной сети наблюдения за мерзлотой

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Стремительное повышение температуры многолетней мерзлоты в условиях изменения климата требует создания единой базы данных для наблюдения за ней как в природных условиях, так и в городах, заявил РИА Новости профессор Университета Джорджа Вашингтона (США) гляциолог Дмитрий Стрелецкий.
"Наша же идея - это всемирная сеть наблюдения за мерзлотой. Должна быть единая база данных и возможность ей воспользоваться. Доступ к ней может иметь любой ученый в мире или начальник ЖЭКа в Норильске. Им обоим нужна информация о том, что происходит с мерзлотой", - сказал Стрелецкий.
Он пояснил, что система наблюдения за мерзлотой есть везде в каком-то виде. "Проблема в том, что нет координации. В основном мониторинг фонового состояния мерзлоты делают различные группы ученых, и нет координации на уровне страны", - уточнил ученый.
"При этом в городах должны быть свои службы, которые наблюдают за мерзлотой под каждый домом: периметр и центр. Если мы пытаемся понять, что происходит с климатом, с Арктикой, с природными системами, то надо измерять", - заключил собеседник агентства.