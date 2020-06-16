Мать погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала о сыне

Отпевание Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в его родном селе Кузьминское в Рязанской области

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Мария Захарова, мать погибшего в Мария Захарова, мать погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова , рассказала о сыне в эфире программы Андрея Малахова на телеканале " Россия 1 ".

По ее словам, в их селе все жили дружно и никогда не ругались. Она также вспомнила случай, когда во время пожара Сергей помогал вытаскивать людей.

"Как мне плохо без него будет. Какой он желанный был. А Сережи нету", — сказала она, не сдерживая слез.

Ранее адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский рассказал, что от женщины скрывали правду о смерти сына.

ДТП с Михаилом Ефремовым

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.

За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в НИИ имени Склифосовского.

Экспертиза показала наличие в крови Ефремова алкоголя, а также следов наркотиков. Против актера возбудили уголовное дело, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.