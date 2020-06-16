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Мать погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала о сыне
Мария Захарова, мать погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова, рассказала о сыне в эфире программы Андрея Малахова на телеканале "Россия 1". РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:32
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
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александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Мать погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала о сыне

09:16 16.06.2020 (обновлено: 13:32 16.06.2020)
13737
© РИА Новости / Ray Dobsky / Перейти в фотобанкОтпевание Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в его родном селе Кузьминское в Рязанской области
Отпевание Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в его родном селе Кузьминское в Рязанской области
© РИА Новости / Ray Dobsky
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Мария Захарова, мать погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова, рассказала о сыне в эфире программы Андрея Малахова на телеканале "Россия 1".
По ее словам, в их селе все жили дружно и никогда не ругались. Она также вспомнила случай, когда во время пожара Сергей помогал вытаскивать людей.

"Как мне плохо без него будет. Какой он желанный был. А Сережи нету", — сказала она, не сдерживая слез.

Ранее адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский рассказал, что от женщины скрывали правду о смерти сына.
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ДТП с Михаилом Ефремовым

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.
За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в НИИ имени Склифосовского.
Экспертиза показала наличие в крови Ефремова алкоголя, а также следов наркотиков. Против актера возбудили уголовное дело, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.
Позже Ефремов записал видеообращение, в котором извинился перед семьей погибшего и предложил им помощь. Адвокат семьи Александр Добровинский заявил, что родственники Захарова отказались от помощи и не принимают извинений.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ну что, богема, псевдоэлитка, глядя на эту плачущую женщину, начинайте и дальше отмазывать убийцу...
16 июня, 09:19
Инесса Филин
700003
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