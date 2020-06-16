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Во вторник россияне вернутся на родину из Дели, Тегерана и Бангкока
Вывозные рейсы в РФ из Дели, Тегерана, Бангкока планируются во вторник, сообщила Минкомсвязь. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дели, бангкок, тегеран (город), в мире

Во вторник россияне вернутся на родину из Дели, Тегерана и Бангкока

09:08 16.06.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Вывозные рейсы в РФ из Дели, Тегерана, Бангкока планируются во вторник, сообщила Минкомсвязь.
Ожидаются рейсы "Дели — Москва", "Тегеран — Москва", "Бангкок — Новосибирск". Как сообщил российский Минтранс в Twitter, рейсы из Дели и Бангкока уже вылетели.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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