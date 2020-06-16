В Новосибирской области подросток не захотел идти в школу и сжег ее

По версии следствия, 8 января 17-летний подросток решил сжечь школу, так как не хотел идти на занятия после каникул. Он выставил стекло в кабинете директора, влез туда и отключил от питания компьютер и провода видеонаблюдения. Затем прошел в кабинет географии и поджег висевшие на стенах карты.