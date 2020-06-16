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В Новосибирской области подросток не захотел идти в школу и сжег ее
Старшеклассник из деревни Покровка (Новосибирская область) предстанет перед судом за поджог своей школы, сообщила областная прокуратура. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:36
купинский район
новосибирская область
происшествия
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Теперь придется тюрьму поджечь ,что бы не сидеть)
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Глядя на бедных родителей понимаешь , что образование это бессмысленая трата времени , школы и институты не учат тому что пригодиться в жизни
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купинский район
новосибирская область
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
купинский район, новосибирская область, происшествия

В Новосибирской области подросток не захотел идти в школу и сжег ее

09:03 16.06.2020 (обновлено: 11:36 16.06.2020)
23153
© Fotolia / rodimovpavelСпички
Спички
© Fotolia / rodimovpavel
Спички. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 16 июн — РИА Новости. Старшеклассник из деревни Покровка (Новосибирская область) предстанет перед судом за поджог своей школы, сообщила областная прокуратура.
По версии следствия, 8 января 17-летний подросток решил сжечь школу, так как не хотел идти на занятия после каникул. Он выставил стекло в кабинете директора, влез туда и отключил от питания компьютер и провода видеонаблюдения. Затем прошел в кабинет географии и поджег висевшие на стенах карты.
Автомобиль Следственного комитета РФ
18 мая, 09:27
В Ленинградской области возбудили дело после поджога дома XIX века
В результате школа полностью сгорела. Ущерб оценивается более чем в 2,3 миллиона рублей.
Школьника обвиняют по статье об умышленном уничтожении имущества путем поджога. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

"Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме, частично возместил ущерб. Уголовное дело рассмотрит по существу Купинский районный суд", — говорится в сообщении.

Эмблема на форме сотрудника полиции
1 июня, 11:19
Телеканал ТНТ в Воркуте сообщил о поджоге автомобиля журналиста
30107172028038
Обсудить 31
Купинский районНовосибирская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Теперь придется тюрьму поджечь ,что бы не сидеть)
16 июня, 09:49
Sergeisgs Msv
33980111
Глядя на бедных родителей понимаешь , что образование это бессмысленая трата времени , школы и институты не учат тому что пригодиться в жизни
16 июня, 11:14
FBFrodo Begins
15200031
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