https://ria.ru/20200616/1572980720.html
В Новосибирской области подросток не захотел идти в школу и сжег ее
Старшеклассник из деревни Покровка (Новосибирская область) предстанет перед судом за поджог своей школы, сообщила областная прокуратура. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:03
2020-06-16T11:36
купинский район
новосибирская область
происшествия
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https://ria.ru/20200518/1571595020.html
https://ria.ru/20200601/1572278954.html
Sergeisgs Msv
Теперь придется тюрьму поджечь ,что бы не сидеть)
134
Frodo Begins
Глядя на бедных родителей понимаешь , что образование это бессмысленая трата времени , школы и институты не учат тому что пригодиться в жизни
48
31
купинский район
новосибирская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
купинский район, новосибирская область, происшествия