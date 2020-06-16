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https://ria.ru/20200616/1572980679.html
На Украине число случаев COVID-19 выросло до 32 476
Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 666, до 32 476, умерли еще 11 человек, заявил во вторник на брифинге в Киеве министр... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
максим степанов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, максим степанов, воз, львовская область, киев, украина, в мире

На Украине число случаев COVID-19 выросло до 32 476

09:03 16.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерМашина скорой помощи на Украине
Машина скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Машина скорой помощи на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 16 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 666, до 32 476, умерли еще 11 человек, заявил во вторник на брифинге в Киеве министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 666 человек... Зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 275 человек", - сказал Степанов.
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Больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области (139), Ровенской (104), Волынской (61).
Всего за время пандемии на Украине, по словам Степанова, заболели 32 476 человека, из них 2402 ребенка и 5,6 тысячи медработников, выздоровели 14 528 человека, число летальных случаев составило 912.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Максим СтепановВОЗЛьвовская областьКиевУкраинаВ мире
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