На Украине число случаев COVID-19 выросло до 32 476

"За минувшие сутки заболели 666 человек... Зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 275 человек", - сказал Степанов.

Всего за время пандемии на Украине, по словам Степанова, заболели 32 476 человека, из них 2402 ребенка и 5,6 тысячи медработников, выздоровели 14 528 человека, число летальных случаев составило 912.