На Украине число случаев COVID-19 выросло до 32 476

КИЕВ, 16 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 666, до 32 476, умерли еще 11 человек, заявил во вторник на брифинге в Киеве министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 666 человек... Зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 275 человек", - сказал Степанов.
Больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области (139), Ровенской (104), Волынской (61).
Всего за время пандемии на Украине, по словам Степанова, заболели 32 476 человека, из них 2402 ребенка и 5,6 тысячи медработников, выздоровели 14 528 человека, число летальных случаев составило 912.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.