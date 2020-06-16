В Алтайском крае выявили 72 новых случая COVID-19

БАРНАУЛ, 16 июн - РИА Новости. Семьдесят два новых случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, общее число достигло 2939, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
"72 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Алтайском крае за прошедшие сутки. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2939 человек, в т.ч. 303 ребёнка, выздоровело 1784 пациентов, из них 141 (взрослые – 134, дети – 7) за минувшие сутки" - говорится в сообщении.
В Барнауле за сутки выявлено 26 случаев, в Тальменском районе – 7, Бийске – 5, Бийском районе – 4, Рубцовске – 4, Хабарском районе - 4, Ребрихинском районе – 3, Новоалтайске – 3, Алейске – 2, Каменском районе - 2, Курьинском районе – 2, Смоленском районе – 2. В Славгороде, Троицком, Кулундинском, Михайловском, Топчихинском, Чарышском, Первомайском и Немецком национальном районах – по одному.
"Зарегистрирован один смертельный случай, точную причину смерти установят в ходе патологоанатомических исследований. За весь период скончались 42 человека", - уточняют в оперштабе.
47 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них на аппарате ИВЛ – 17.
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