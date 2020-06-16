В Алтайском крае выявили 72 новых случая COVID-19

"72 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Алтайском крае за прошедшие сутки. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2939 человек, в т.ч. 303 ребёнка, выздоровело 1784 пациентов, из них 141 (взрослые – 134, дети – 7) за минувшие сутки" - говорится в сообщении.