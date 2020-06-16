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В Хабаровском крае COVID-19 находят у 40% пациентов с пневмониями
Новая коронавирусная инфекция подтверждается у 40% жителей Хабаровского края, заболевших пневмониями, сообщил журналистам во вторник министр здравоохранения... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T08:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр витько
здоровье - общество
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр витько, здоровье - общество, хабаровский край

В Хабаровском крае COVID-19 находят у 40% пациентов с пневмониями

08:58 16.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в госпитале COVID-19. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 16 июн – РИА Новости. Новая коронавирусная инфекция подтверждается у 40% жителей Хабаровского края, заболевших пневмониями, сообщил журналистам во вторник министр здравоохранения края Александр Витько.
"Как правило, из 100% госпитализированных с пневмониями, примерно 40% - это COVID-пневмонии", - сказал Витько.
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Он отметил, что каждый поступивший в инфекционный госпиталь с признаками простудного заболевания и пневмонией проходит компьютерную томографию, которая помогает выявить коронавирусную пневмонию и тестирование на COVID-19.
Ранее сообщалось, что с начала пандемии в регионе заболели более 3,08 тысячи человек, из них 19 умерли, более 1,47 тысячи выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ВитькоЗдоровье - ОбществоХабаровский край
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