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Мишустин снизил взнос туроператоров в фонд персональной ответственности
Правительство РФ снизило размер взносов туроператоров в фонды персональной ответственности в 2020 году до 0,25% общей цены туристского продукта с действовавшего РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:06
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новости - туризм
михаил мишустин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - туризм, михаил мишустин, экономика

Мишустин снизил взнос туроператоров в фонд персональной ответственности

08:57 16.06.2020 (обновлено: 09:06 16.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Правительство РФ снизило размер взносов туроператоров в фонды персональной ответственности в 2020 году до 0,25% общей цены туристского продукта с действовавшего ранее 1%, сообщает пресс-служба кабмина.

"Правительство скорректировало размер взносов туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, в фонды персональной ответственности. В 2020 году он составит 0,25% общей цены туристского продукта против действовавшего ранее 1%. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о снижении размера взносов принято для поддержки туроператоров в условиях распространения коронавируса.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - ТуризмМихаил МишустинЭкономика
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