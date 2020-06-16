Мишустин снизил взнос туроператоров в фонд персональной ответственности

"Правительство скорректировало размер взносов туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, в фонды персональной ответственности. В 2020 году он составит 0,25% общей цены туристского продукта против действовавшего ранее 1%. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.