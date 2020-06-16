В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке убийства

Ни обстоятельства задержания, ни имя задержанного не называются, указаны только его инициалы В.Б.

По данным ведомства, в процессе расследования провели скрытые и открытые следственные действия. Вместе с этим правоохранители проводили контроль В. Б. и лиц, контактировавших с ним. Служба госбезопасности отмечает, что задержание гражданина позволило "избежать более тяжелого преступления", и призывает в интересах следствия воздержаться от распространения всякого вида информации по данному делу.