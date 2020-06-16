Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1572980466.html
В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке убийства
Служба госбезопасности Грузии сообщила, что в ходе спецоперации, которая прошла еще на прошлой неделе, был задержан гражданин России за подготовку и... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T08:55
россия
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/146665/64/1466656437_0:192:3000:1880_1400x0_80_0_0_4d2340dc74fa938bb1f0d081f5bf55e8.jpg
https://ria.ru/20190712/1556480912.html
https://ria.ru/20200130/1564060720.html
1
россия
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/146665/64/1466656437_0:192:3000:1880_1400x0_80_0_0_4d2340dc74fa938bb1f0d081f5bf55e8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/146665/64/1466656437_270:0:2937:2000_1400x0_80_0_0_19fee5c740467c6562669636d83ee806.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/146665/64/1466656437_604:0:2604:2000_1400x0_80_0_0_a4b8e9d4b4e3d9ec1d28815405488042.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, грузия, в мире

В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке убийства

08:55 16.06.2020
3252
© Fotolia / chatsimoНаручники
Наручники
© Fotolia / chatsimo
ТБИЛИСИ, 16 июн - РИА Новости. Служба госбезопасности Грузии сообщила, что в ходе спецоперации, которая прошла еще на прошлой неделе, был задержан гражданин России за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках расследования дела по факту подготовки заказного убийства.
Ни обстоятельства задержания, ни имя задержанного не называются, указаны только его инициалы В.Б.
Такое заявление СГБ сделало после того, как в понедельник вечером генеральный директор оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил о том, что задержанный мужчина является гражданином России и он якобы планировал ликвидировать ведущего Георгия Габунию, нецензурно оскорбившего президента РФ Владимира Путина в прямом эфире.
Георгий Габуния
12 июля 2019, 23:20
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
По данным ведомства, в процессе расследования провели скрытые и открытые следственные действия. Вместе с этим правоохранители проводили контроль В. Б. и лиц, контактировавших с ним. Служба госбезопасности отмечает, что задержание гражданина позволило "избежать более тяжелого преступления", и призывает в интересах следствия воздержаться от распространения всякого вида информации по данному делу.
Летом 2019 года Гварамия и телеведущий Георгий Габуния работали в телекомпании "Рустави 2". В период, когда в Тбилиси проходила волна антироссийских акций, ведущий Георгий Габуния в прямом эфире оскорбил российского президента на русском языке. Его действия осудили представители грузинских властей и обычные граждане. Гварамия тогда заявил, что считает неприемлемым нецензурные высказывания в прямом эфире телеканала, но позицию ведущего разделяет.
Ника Гварамия
30 января, 14:29
В Тбилиси избили бывшего гендиректора "Рустави 2"
283067
Обсудить 1
РоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице лечатся более 500 пациентов с COVID-19
Украинский военный
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
Сотрудники полиции на месте стрельбы на Ленинском проспекте
У напавшего на полицейских в Москве стрелка не было мотива, заявили в СК
Алексей Порошенко
Умер отец экс-президента Украины Порошенко
Министр обороны Таро Коно
Министр обороны Японии оценил план размещения американской системы ПРО
Индия. Нью-Дели
Эксперты прокомментировали инцидент на границе Китая и Индии
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response в Германии
В Германии ответили Трампу на слова о защите от России
Президент США Дональд Трамп
Эксперты проанализировали внешнюю политику США во время пандемии
Участники акции протеста в Альбукерке, США
В Нью-Мексико произошла стрельба во время протестов
Пожар на продуктово-вещевом рынке на окраине Тбилиси охватил
В Тбилиси пожар на рынке охватил около четырех тысяч "квадратов"
Актер Михаил Ефремов
Ефремов находится в "тяжелом состоянии" после ДТП, заявил адвокат
Последствия беспорядков на улице в районе Грезиль в Дижоне
Во Франции расследуют беспорядки с участием чеченцев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев осудил "Современник" за заявление в поддержку Ефремова
Наручники
Задержан подозреваемый по делу об убийстве советницы мэра Херсона
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Американцы разглядели "российский след" в мировом терроризме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
20:43Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
20:37Мурашко поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом
20:36США запустят военный спутник с борта МКС
20:34Россия и ЕС намерены обеспечить полную реализацию ядерной сделки с Ираном
20:33В России 90 военных вылечились от коронавируса за сутки
20:30Столетнюю черепаху, спасшую от вымирания свой вид, выпустили на волю
Лента новостейМолния