В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке убийства

ТБИЛИСИ, 16 июн - РИА Новости. Служба госбезопасности Грузии сообщила, что в ходе спецоперации, которая прошла еще на прошлой неделе, был задержан гражданин России за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках расследования дела по факту подготовки заказного убийства.
Ни обстоятельства задержания, ни имя задержанного не называются, указаны только его инициалы В.Б.
Такое заявление СГБ сделало после того, как в понедельник вечером генеральный директор оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил о том, что задержанный мужчина является гражданином России и он якобы планировал ликвидировать ведущего Георгия Габунию, нецензурно оскорбившего президента РФ Владимира Путина в прямом эфире.
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По данным ведомства, в процессе расследования провели скрытые и открытые следственные действия. Вместе с этим правоохранители проводили контроль В. Б. и лиц, контактировавших с ним. Служба госбезопасности отмечает, что задержание гражданина позволило "избежать более тяжелого преступления", и призывает в интересах следствия воздержаться от распространения всякого вида информации по данному делу.
Летом 2019 года Гварамия и телеведущий Георгий Габуния работали в телекомпании "Рустави 2". В период, когда в Тбилиси проходила волна антироссийских акций, ведущий Георгий Габуния в прямом эфире оскорбил российского президента на русском языке. Его действия осудили представители грузинских властей и обычные граждане. Гварамия тогда заявил, что считает неприемлемым нецензурные высказывания в прямом эфире телеканала, но позицию ведущего разделяет.
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