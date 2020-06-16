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В Нью-Мексико произошла стрельба во время протестов
Стрельба произошла в американском городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, во время протестов против расизма и полицейского произвола после убийства полицейским... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:10
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
нью-мексико
миннеаполис
альбукерке
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, нью-мексико, миннеаполис, альбукерке, сша, в мире

В Нью-Мексико произошла стрельба во время протестов

08:51 16.06.2020 (обновлено: 09:10 16.06.2020)
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© AP Photo / Andres LeightonУчастники акции протеста в Альбукерке, США
Участники акции протеста в Альбукерке, США
© AP Photo / Andres Leighton
Участники акции протеста в Альбукерке, США. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Стрельба произошла в американском городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, во время протестов против расизма и полицейского произвола после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, пострадавший находится в тяжелом состоянии, сообщает местная полиция.
"Стрельба произошла во время протеста. Один мужчина получил ранения и был транспортирован (в больницу)… Сообщается, что пострадавший находится в тяжелом, но стабильном состоянии", - говорится в заявлении полиции Альбукерке в Twitter.
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Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов после инцидента применили "химические раздражители и светошумовые гранаты" для обеспечения безопасности полицейских и задержания подозреваемых в стрельбе, которые были взяты под стражу для допроса.
Местная полиция при содействии ФБР начала расследование стрельбы.
Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти, стрельба произошла в ходе акции протеста в Альбукерке, во время которой участники намеревались снести памятник конкистадору Хуану де Оньяте.
Журналист и сотрудник полиции во время акции протеста в Миннеаполисе, США
2 июня, 21:45Сказано в эфире
Беспорядки, протесты, грабежи. Что происходит в США? Протестные акции в США переросли в погромы, в десятках городов введен комендантский час. Трамп назвал беспорядки "внутренним терроризмом" и пообещал ввести войска в штаты, где протесты носят наиболее массовый и разрушительный характер. Что сейчас происходит в США? Рассказывает собственный корреспондент радио Sputnik в Вашингтоне Рустем Сафронов.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
71360300
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаНью-МексикоМиннеаполисАльбукеркеСШАВ мире
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