В Нью-Мексико произошла стрельба во время протестов

Беспорядки, протесты, грабежи. Что происходит в США? Протестные акции в США переросли в погромы, в десятках городов введен комендантский час. Трамп назвал беспорядки "внутренним терроризмом" и пообещал ввести войска в штаты, где протесты носят наиболее массовый и разрушительный характер. Что сейчас происходит в США? Рассказывает собственный корреспондент радио Sputnik в Вашингтоне Рустем Сафронов.