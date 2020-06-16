В Нью-Мексико произошла стрельба во время протестов

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Стрельба произошла в американском городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, во время протестов против расизма и полицейского произвола после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, пострадавший находится в тяжелом состоянии, сообщает местная полиция.
"Стрельба произошла во время протеста. Один мужчина получил ранения и был транспортирован (в больницу)… Сообщается, что пострадавший находится в тяжелом, но стабильном состоянии", - говорится в заявлении полиции Альбукерке в Twitter.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов после инцидента применили "химические раздражители и светошумовые гранаты" для обеспечения безопасности полицейских и задержания подозреваемых в стрельбе, которые были взяты под стражу для допроса.
Местная полиция при содействии ФБР начала расследование стрельбы.
Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти, стрельба произошла в ходе акции протеста в Альбукерке, во время которой участники намеревались снести памятник конкистадору Хуану де Оньяте.
2 июня, 21:45Сказано в эфиреБеспорядки, протесты, грабежи. Что происходит в США? Протестные акции в США переросли в погромы, в десятках городов введен комендантский час. Трамп назвал беспорядки "внутренним терроризмом" и пообещал ввести войска в штаты, где протесты носят наиболее массовый и разрушительный характер. Что сейчас происходит в США? Рассказывает собственный корреспондент радио Sputnik в Вашингтоне Рустем Сафронов.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.