Индонезия откроет школы в районах, свободных от COVID-19

БАНГКОК, 16 июн – РИА Новости. Индонезия откроет в июле школы в зеленых зонах - районах и городах, в которых длительное время нет заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает во вторник интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на министерство образования и культуры страны.

Все учебные заведения Индонезии работают сейчас исключительно в онлайн-режиме в связи с принятыми в стране мерами по борьбе с распространением инфекции.

"Мы разрешим школам в зеленых зонах вновь открыться", - заявил на пресс-конференции в Джакарте министр образования и культуры Индонезии Надием Макарим, слова которого цитирует издание.

"Около 90 городов, поселков и районов по всей Индонезии считаются зелеными зонами. Количество учащихся в этих зонах примерно равно 6% от общего количества учащихся в стране. Это значит, что оставшиеся 94% должны будут продолжить обучение в режиме онлайн", - сказал министр.

Он также сообщил, что начало нового учебного года в школах Индонезии планируется на 13 июля. Министерство предоставит право окончательного решения вопроса об открытии конкретных школ в зеленых зонах местной администрации, решения будут приниматься в зависимости от развития эпидемиологической обстановки, добавил Макарим.

Национальный центр Индонезии по борьбе с распространением COVID-19 разделил территорию страны на зеленые, желтые, оранжевые и красные зоны, в зависимости от уровня опасности заражения коронавирусной инфекцией, который определяется по 15 показателям, предложенным Всемирной организацией здравоохранения, включая количество заболевших, количество случаев подозрения на коронавирус и количество умерших от инфекции, напоминает издание.

Школы в зеленых зонах будут открываться при тщательном соблюдении мер эпидемиологической безопасности, в том числе масочного режима и социальной дистанции между учащимися на протяжении всего их пребывания в школе. Те же правила относятся и к учителям, сообщает газета. Местные власти будут обеспечивать контроль над их соблюдением, говорится в сообщении.

По данным на 16 июня в Индонезии с начала пандемии заразились коронавирусной инфекцией 39 294 человека, полностью выздоровели 15 123 человека, скончались от инфекции 2 198 человек.