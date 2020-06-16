Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1572980006.html
Индонезия откроет школы в районах, свободных от COVID-19
Индонезия откроет в июле школы в зеленых зонах - районах и городах, в которых длительное время нет заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает во... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T08:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
индонезия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570339789_0:0:3116:1753_1400x0_80_0_0_3914d54ef03e2a40f0a2c09d490e89e7.jpg
https://ria.ru/20200526/1572006208.html
https://ria.ru/20200614/1572907301.html
индонезия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570339789_0:0:3116:1753_1400x0_80_0_0_3914d54ef03e2a40f0a2c09d490e89e7.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570339789_60:0:2791:2048_1400x0_80_0_0_8025a33d9bfb5f3c4e796fdcce2e5fe6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570339789_401:0:2449:2048_1400x0_80_0_0_a72a802aaa3b5aed28cdbedae02658b9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, индонезия, в мире

Индонезия откроет школы в районах, свободных от COVID-19

08:39 16.06.2020
77
© AP Photo / Tatan SyuflanaИндонезия
Индонезия
© AP Photo / Tatan Syuflana
Индонезия. Архивное фото
БАНГКОК, 16 июн – РИА Новости. Индонезия откроет в июле школы в зеленых зонах - районах и городах, в которых длительное время нет заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает во вторник интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на министерство образования и культуры страны.
Все учебные заведения Индонезии работают сейчас исключительно в онлайн-режиме в связи с принятыми в стране мерами по борьбе с распространением инфекции.
Президент Индонезии Джоко Видодо
26 мая, 14:27Распространение нового коронавируса
В Индонезии рассказали о контроле за соблюдением мер по COVID-19
"Мы разрешим школам в зеленых зонах вновь открыться", - заявил на пресс-конференции в Джакарте министр образования и культуры Индонезии Надием Макарим, слова которого цитирует издание.
"Около 90 городов, поселков и районов по всей Индонезии считаются зелеными зонами. Количество учащихся в этих зонах примерно равно 6% от общего количества учащихся в стране. Это значит, что оставшиеся 94% должны будут продолжить обучение в режиме онлайн", - сказал министр.
Он также сообщил, что начало нового учебного года в школах Индонезии планируется на 13 июля. Министерство предоставит право окончательного решения вопроса об открытии конкретных школ в зеленых зонах местной администрации, решения будут приниматься в зависимости от развития эпидемиологической обстановки, добавил Макарим.
Самолет авиакомпании Россия
14 июня, 12:32Распространение нового коронавируса
Вывозной рейс из Индонезии доставил на родину 460 россиян
Национальный центр Индонезии по борьбе с распространением COVID-19 разделил территорию страны на зеленые, желтые, оранжевые и красные зоны, в зависимости от уровня опасности заражения коронавирусной инфекцией, который определяется по 15 показателям, предложенным Всемирной организацией здравоохранения, включая количество заболевших, количество случаев подозрения на коронавирус и количество умерших от инфекции, напоминает издание.
Школы в зеленых зонах будут открываться при тщательном соблюдении мер эпидемиологической безопасности, в том числе масочного режима и социальной дистанции между учащимися на протяжении всего их пребывания в школе. Те же правила относятся и к учителям, сообщает газета. Местные власти будут обеспечивать контроль над их соблюдением, говорится в сообщении.
По данным на 16 июня в Индонезии с начала пандемии заразились коронавирусной инфекцией 39 294 человека, полностью выздоровели 15 123 человека, скончались от инфекции 2 198 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
010000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИндонезияВ мире
Рекомендуем
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане
В Узбекистане число случаев COVID-19 увеличилось до 5293
Шанхай
В Шанхае отправят на карантин прибывающих из районов повышенного риска
В больнице
В одной из хабаровских больниц произошла вспышка COVID-19
Город Веллингтон, Новая Зеландия
В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
Японское круизное судно Асука-2
В Японии произошел пожар на круизном судне
Прохожие на улице в Пекине
В Китае за сутки выявили 46 случаев COVID-19
Район Синсаибаси в Осаке
В Японии антитела выявили менее чем у 0,17% прошедших тестирование
Пассажирский самолет в небе
Американские авиакомпании ужесточили требование ношения масок
Полицейские у оптового рынка Синьфади в Пекине
В Пекине будут наказывать за повышение цен из-за вспышки COVID на рынке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Во Флориде число случаев COVID-19 за сутки достигло рекордного значения
Участники акции протеста в Альбукерке, США
В Нью-Мексико произошла стрельба во время протестов
Продавец на рынке в Ухани, КНР
В Ухане заявили, что в городе не осталось бессимптомных носителей COVID
Нью-Йорк
В США выявили почти 20 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Женщина в защитном костюме разговаривает с ребенком в мигрантском районе во время введения карантинного режима в Сантьяго
В Чили продлили режим катастрофы, введенный из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
20:43Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
20:37Мурашко поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом
20:36США запустят военный спутник с борта МКС
20:34Россия и ЕС намерены обеспечить полную реализацию ядерной сделки с Ираном
20:33В России 90 военных вылечились от коронавируса за сутки
20:30Столетнюю черепаху, спасшую от вымирания свой вид, выпустили на волю
20:30Правозащитники сообщили о новом деле на белорусского блогера Тихановского
Лента новостейМолния