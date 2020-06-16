Российский робот Promobot стал сотрудником аэропорта Стамбула

"Аэропорты — одно из самых популярных в мире направлений роботизации. А российские роботы — одно из самых популярных решений на этом рынке: промоботов, собранных в Перми, уже можно встретить в аэропортах США, Чили, в аэропорту Внуково, а теперь ещё и в Стамбуле. Российские технологии в сфере сервисной робототехники уже значительно опережают конкурентов, и мы планируем только расти", - прокомментировал директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.