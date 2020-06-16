Российский робот Promobot стал сотрудником аэропорта Стамбула

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российский робот Promobot компании-резидента фонда "Сколково" "Промобот" стал сотрудником международного аэропорта имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле, он будет консультировать пассажиров и помогать им с навигацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Робот оборудован сканером билетов, он помогает найти выход на посадку или сориентироваться в терминале, рассказывает о правилах поведения и безопасности, а также может вызвать такси. Промобот знает несколько языков: русский, английский, турецкий, арабский и испанский. На нем также установлены датчики препятствий, которые позволяют ему передвигаться свободно в местах повышенного скопления людей.
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"Аэропорты — одно из самых популярных в мире направлений роботизации. А российские роботы — одно из самых популярных решений на этом рынке: промоботов, собранных в Перми, уже можно встретить в аэропортах США, Чили, в аэропорту Внуково, а теперь ещё и в Стамбуле. Российские технологии в сфере сервисной робототехники уже значительно опережают конкурентов, и мы планируем только расти", - прокомментировал директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.
Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Она является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников в 39 странах мира. Роботы Promobot уже работают в Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке, аэропорте Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.