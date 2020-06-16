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В Москве предоставили отсрочку по платежам арендаторам и девелоперам
Власти Москвы предоставили отсрочку по обязательным платежам более чем на 13,6 миллиарда рублей свыше 3,5 тысячи арендаторам, будущим владельцам городской... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T08:38
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - недвижимость, владимир ефимов (политик), москва, общество

В Москве предоставили отсрочку по платежам арендаторам и девелоперам

08:38 16.06.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Нина Зотина
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Москва. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Власти Москвы предоставили отсрочку по обязательным платежам более чем на 13,6 миллиарда рублей свыше 3,5 тысячи арендаторам, будущим владельцам городской недвижимости, а также застройщикам, сообщается на сайте мэра и правительства города.
"Арендаторы и будущие владельцы городской недвижимости, а также застройщики получили отсрочки по обязательным платежам более чем на 13,6 миллиарда рублей" - сообщается на сайте со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
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Добавляется, что отсрочка предоставляется застройщикам, собственникам земли, представителям малого и среднего бизнеса, выкупающим городскую недвижимость.
"Всего такую поддержку уже получили 3573 московские организации. Так, застройщики получили отсрочку арендных платежей на землю почти на 5,2 миллиарда рублей, отсрочка платежей по изменению вида разрешенного использования земли составила 4,79 миллиарда рублей, отложенные платежи по выкупу городской недвижимости — 3,6 миллиарда рублей. Общая сумма поддержки по этим направлениям составляет 13,6 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова Ефимова.
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Чтобы получить отмену или отсрочку платежей по аренде городских земель и нежилых помещений, индивидуальным предпринимателям и организациям необходимо до 31 декабря 2020 года направить в департамент городского имущества обращение в свободной форме с указанием номера договора аренды или финансово-лицевого счета. Также нужно приложить фотографии, подтверждающие фактический вид деятельности арендатора, и приказ о приостановлении работы в соответствии с принятыми законами. Обращения принимаются онлайн через сервис "Электронная приемная" на портале mos.ru и по почте в адрес департамента городского имущества.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - НедвижимостьВладимир Ефимов (политик)МоскваОбщество
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