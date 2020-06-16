В Москве предоставили отсрочку по платежам арендаторам и девелоперам

"Всего такую поддержку уже получили 3573 московские организации. Так, застройщики получили отсрочку арендных платежей на землю почти на 5,2 миллиарда рублей, отсрочка платежей по изменению вида разрешенного использования земли составила 4,79 миллиарда рублей, отложенные платежи по выкупу городской недвижимости — 3,6 миллиарда рублей. Общая сумма поддержки по этим направлениям составляет 13,6 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова Ефимова.