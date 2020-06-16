https://ria.ru/20200616/1572979884.html
Цены на нефть марки Brent опустились до 39,7 доллара за баррель
Цены на нефть во вторник утром слабо снижаются из-за опасений, что рост заражений COVID-19 во всем мире может затормозить рост спроса на топливо,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T08:57
2020-06-16T08:57
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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цены на нефть, опек, brent, сша, экономика
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Цены на нефть во вторник утром слабо снижаются из-за опасений, что рост заражений COVID-19 во всем мире может затормозить рост спроса на топливо, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.17 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent
опускалась на 0,08% - до 39,7 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,08% - до 37,1 доллара за баррель.
К понедельнику число случаев заболевания коронавирусом возросло до 8 миллионов во всем мире. Число зараженных резко возросло в Латинской Америке, в то время как США и Китай также сталкиваются с новыми вспышками.
Однако надежды на то, что сокращения добычи могут быть продлены, сдерживают снижение котировок. Так, поддержку ценам оказали слова министра энергетики ОАЭ
. Сухель аль-Мазруи в понедельник выразил уверенность в том, что все страны ОПЕК
+ будут выполнять взятые на себя обязательства сократить нефтедобычу в рамках достигнутых ранее договорённостей альянса. Он также отметил, что есть признаки того, что спрос на нефть растет, поскольку все больше стран ослабляют карантин.
"Возобновившийся оптимизм в отношении того, что сокращения добычи ОПЕК+ могут остаться в силе, если мы увидим, что усиление опасений по поводу второй волны (заражений - ред.) приведет цены на нефть к свободному падению", - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA.