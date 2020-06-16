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https://ria.ru/20200616/1572979799.html
В Красноярске задержали женщину, побившую внучку в лифте
В Красноярске задержали местную жительницу, побившую трехлетнюю внучку в лифте, сообщил региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:30
следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
происшествия
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https://ria.ru/20200616/1572979383.html
Бред. СК и полиции больше нечем заняться. Работают для галочки. Поймали преступника, а корреспонденты писаки поймали хайп.
41
"...со своей трехлетней внучкой пришла в гости... Когда ближе к полуночи она собралась ехать домой,..." - в 12 часов ночи трёхлетний ребёнок спал, скорее всего, его разбудили и избили ((( Такую бабку нельзя подпускать к детям, уж не знаю, какая там дочь/ мать у такой бабушки выросла
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7
красноярск
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Видео допроса подозреваемой в побоях ребенка: кадры СК РФ из Красноярска
Задержана женщина, побившая трехлетнюю внучку в лифте дома в Красноярске, решается вопрос об избрании меры пресечения.
2020-06-16T08:31
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия

В Красноярске задержали женщину, побившую внучку в лифте

08:31 16.06.2020 (обновлено: 12:30 16.06.2020)
8774
© Фото : СУСК РФ по Красноярской областиВ Красноярске следователи задержали женщину, подозреваемую в нанесении побоев малолетней внучке
В Красноярске следователи задержали женщину, подозреваемую в нанесении побоев малолетней внучке
© Фото : СУСК РФ по Красноярской области
КРАСНОЯРСК, 16 июн — РИА Новости. В Красноярске задержали местную жительницу, побившую трехлетнюю внучку в лифте, сообщил региональный главк Следственного комитета.
Инцидент в лифте одного из подъездов жилого дома по улице Вильского запечатлела камера видеонаблюдения. Полиция начала проверку, следователи возбудили уголовное дело о побоях. Вскоре женщину нашли: это оказалась бабушка девочки.
Полицейский
08:13
В Красноярске семью побитой в лифте девочки могут поставить на учет
Как выяснило следствие, вечером 14 июня женщина вместе с внучкой пришла в гости к знакомой. Когда ближе к полуночи она собралась ехать домой, девочка начала капризничать, чем вызвала раздражение женщины. Она трижды ударила девочку по голове, отчего та упала. Медики обнаружили на лице у ребенка кровоподтек.
Сама женщина пояснила следователям, что, увидев видео в интернете, сразу позвонила дочери и рассказала о случившемся. Она полностью признает вину и раскаивается. С семьей, где также есть грудной ребенок, работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних городского управления полиции. Рассматривается вопрос о постановке семьи на профилактический учет.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
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Следственный комитет России (СК РФ)КрасноярскПроисшествия
Популярные комментарии
Бред. СК и полиции больше нечем заняться. Работают для галочки. Поймали преступника, а корреспонденты писаки поймали хайп.
16 июня, 09:00
NNikki_5519
11000030
"...со своей трехлетней внучкой пришла в гости... Когда ближе к полуночи она собралась ехать домой,..." - в 12 часов ночи трёхлетний ребёнок спал, скорее всего, его разбудили и избили ((( Такую бабку нельзя подпускать к детям, уж не знаю, какая там дочь/ мать у такой бабушки выросла
16 июня, 08:51
ggal.1957
2700101
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