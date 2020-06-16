https://ria.ru/20200616/1572979799.html
В Красноярске задержали женщину, побившую внучку в лифте
В Красноярске задержали местную жительницу, побившую трехлетнюю внучку в лифте, сообщил региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T08:31
2020-06-16T12:30
следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
происшествия
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https://ria.ru/20200616/1572979383.html
Nikki_5519
Бред. СК и полиции больше нечем заняться. Работают для галочки. Поймали преступника, а корреспонденты писаки поймали хайп.
41
gal.1957
"...со своей трехлетней внучкой пришла в гости... Когда ближе к полуночи она собралась ехать домой,..." - в 12 часов ночи трёхлетний ребёнок спал, скорее всего, его разбудили и избили ((( Такую бабку нельзя подпускать к детям, уж не знаю, какая там дочь/ мать у такой бабушки выросла
29
7
красноярск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Видео допроса подозреваемой в побоях ребенка: кадры СК РФ из Красноярска
Задержана женщина, побившая трехлетнюю внучку в лифте дома в Красноярске, решается вопрос об избрании меры пресечения.
2020-06-16T08:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 16 июн — РИА Новости.
В Красноярске
задержали местную жительницу, побившую трехлетнюю внучку в лифте, сообщил региональный главк Следственного комитета.
Инцидент в лифте одного из подъездов жилого дома по улице Вильского запечатлела камера видеонаблюдения. Полиция начала проверку, следователи возбудили уголовное дело о побоях. Вскоре женщину нашли: это оказалась бабушка девочки.
Как выяснило следствие, вечером 14 июня женщина вместе с внучкой пришла в гости к знакомой. Когда ближе к полуночи она собралась ехать домой, девочка начала капризничать, чем вызвала раздражение женщины. Она трижды ударила девочку по голове, отчего та упала. Медики обнаружили на лице у ребенка кровоподтек.
Сама женщина пояснила следователям, что, увидев видео в интернете, сразу позвонила дочери и рассказала о случившемся. Она полностью признает вину и раскаивается. С семьей, где также есть грудной ребенок, работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних городского управления полиции. Рассматривается вопрос о постановке семьи на профилактический учет.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.