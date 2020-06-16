В Красноярске задержали женщину, побившую внучку в лифте

© Фото : СУСК РФ по Красноярской области В Красноярске следователи задержали женщину, подозреваемую в нанесении побоев малолетней внучке

КРАСНОЯРСК, 16 июн — РИА Новости. В Красноярске задержали местную жительницу, побившую трехлетнюю внучку в лифте, сообщил региональный главк Следственного комитета.

Инцидент в лифте одного из подъездов жилого дома по улице Вильского запечатлела камера видеонаблюдения. Полиция начала проверку, следователи возбудили уголовное дело о побоях. Вскоре женщину нашли: это оказалась бабушка девочки.

Как выяснило следствие, вечером 14 июня женщина вместе с внучкой пришла в гости к знакомой. Когда ближе к полуночи она собралась ехать домой, девочка начала капризничать, чем вызвала раздражение женщины. Она трижды ударила девочку по голове, отчего та упала. Медики обнаружили на лице у ребенка кровоподтек.

Сама женщина пояснила следователям, что, увидев видео в интернете, сразу позвонила дочери и рассказала о случившемся. Она полностью признает вину и раскаивается. С семьей, где также есть грудной ребенок, работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних городского управления полиции. Рассматривается вопрос о постановке семьи на профилактический учет.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.