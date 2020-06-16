Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1572979741.html
Роскачество проверило бензин Аи-92 на московских заправках
Роскачество проверило автомобильный бензин марки Аи-92 на семи московских АЗС, не обнаружив ни одного несоответствия регламентируемым требованиям, говорится в... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T08:42
роскачество
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
аи-92
москва
бензин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150838/37/1508383749_0:148:2840:1746_1400x0_80_0_0_b6d68e67dcb826289fef6d123c813ab1.jpg
https://ria.ru/20200218/1564907043.html
https://ria.ru/20200602/1572321446.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/150838/37/1508383749_0:148:2840:1746_1400x0_80_0_0_b6d68e67dcb826289fef6d123c813ab1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150838/37/1508383749_159:0:2683:1893_1400x0_80_0_0_97da36b2d0b31f3de9d9e7477cc01bd1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150838/37/1508383749_474:0:2367:1893_1400x0_80_0_0_1f557098d449de35b5ea49f7ce44a529.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роскачество, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), аи-92, москва, бензин, общество

Роскачество проверило бензин Аи-92 на московских заправках

08:30 16.06.2020 (обновлено: 08:42 16.06.2020)
443
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Топливные пистолеты на автозаправочной станции. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Роскачество проверило автомобильный бензин марки Аи-92 на семи московских АЗС, не обнаружив ни одного несоответствия регламентируемым требованиям, говорится в сообщении организации.
"Экспертами лаборатории было испытано топливо, которое реализовывалось на семи столичных АЗС. По итогам исследования ни одного несоответствия бензина установленным законом требованиям обнаружено не было", - сообщается в этих материалах.
Автозаправочная станция
18 февраля, 09:01
Росстандарт сообщил о сокращении доли суррогатного топлива на АЗС
Бензин оценивался по более чем 30 параметрам качества и безопасности, таких как массовые доли серы и органически связанного кислорода, концентрация свинца, марганца и железа, объёмные доли углеводородов, монометиланилина, бензола и оксигенатов. Кроме того, исследовались потребительские (в частности, октановое число, концентрация смол и другие) и органолептические (внешний вид, содержание механических примесей) свойства топлива, а также его маркировка.
Роскачество напоминает, что испытания бензина Аи-92, которые проводились год назад в Ставропольском крае, выявили несоответствия требованиям техрегламента в семи из 60 образцов, которые были закуплены на несетевых АЗС. Кроме того, в ходе самой закупки были зафиксированы нарушения, связанные с порядком обращения топлива на рынке.
Нефтяные станки-качалки
2 июня, 00:16Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В России ввели временный запрет на импорт топлива
"В исследовании бензина, реализовывавшегося в Москве, подобных нарушений не выявлено: копии паспортов качества топлива размещались на специально установленных на АЗС стендах и были в свободном доступе", - указывает Роскачество.
Исследование было организовано в рамках соглашения о взаимодействии с Росстандартом и проходило в аккредитованной лаборатории ведомства, которая ранее проводила испытания дизельного топлива, на поверенных средствах измерения и аттестованном испытательном оборудовании.
502000
Обсудить 0
РоскачествоФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)АИ-92МоскваБензинОбщество
Рекомендуем
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
Названы отменившие парады Победы российские города
Скорая помощь
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев осудил "Современник" за заявление в поддержку Ефремова
Празднование Нового года в Москве
В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку
Сотрудник полиции
В Приамурье мать, заставлявшую дочь целовать отчима, могут лишить прав
Пьяный мужчина
Названо идеальное средство от похмелья
Константин Красиков
"Избили и хотели скрыть": разведчик из роты "Гюрзы" умер в больнице
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
"Газпром" начал демонтировать трубы для транзита через Украину
Ровшан Аскеров
Аскеров заступился за ведущего "Что? Где? Когда?" после скандальной игры
Прохожие около баннера, информирующего об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, в Новосибирске
Чью диктатуру готовят поправки в Конституцию
Алена Верди
Умерла лжехирург из Краснодара Алена Верди
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал предстоящий парад Победы в Москве
Актер Михаил Ефремов
Ефремов находится в "тяжелом состоянии" после ДТП, заявил адвокат
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
20:43Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
20:37Мурашко поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом
20:36США запустят военный спутник с борта МКС
20:34Россия и ЕС намерены обеспечить полную реализацию ядерной сделки с Ираном
20:33В России 90 военных вылечились от коронавируса за сутки
20:30Столетнюю черепаху, спасшую от вымирания свой вид, выпустили на волю
20:30Правозащитники сообщили о новом деле на белорусского блогера Тихановского
Лента новостейМолния