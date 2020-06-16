Роскачество проверило бензин Аи-92 на московских заправках

"Экспертами лаборатории было испытано топливо, которое реализовывалось на семи столичных АЗС. По итогам исследования ни одного несоответствия бензина установленным законом требованиям обнаружено не было", - сообщается в этих материалах.

Бензин оценивался по более чем 30 параметрам качества и безопасности, таких как массовые доли серы и органически связанного кислорода, концентрация свинца, марганца и железа, объёмные доли углеводородов, монометиланилина, бензола и оксигенатов. Кроме того, исследовались потребительские (в частности, октановое число, концентрация смол и другие) и органолептические (внешний вид, содержание механических примесей) свойства топлива, а также его маркировка.