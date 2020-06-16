В Шанхае отправят на карантин прибывающих из районов повышенного риска

"Все лица, приезжающие или возвращающиеся в Шанхай, которые были в районах Китая с высоким и средним уровнем риска, должны сообщить об этом в домоуправление или в гостиницу, где они остановились, в течение 12 часов после прибытия в Шанхай", - сообщили в правительстве.