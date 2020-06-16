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Распространение нового коронавируса
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В Шанхае отправят на карантин прибывающих из районов повышенного риска
Правительство Шанхая на фоне вспышки коронавируса на оптовом рынке в Пекине приняло решение отправлять на двухнедельный карантин всех, кто прибывает в город из... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T08:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
пекин
шанхай
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус covid-19, пекин, шанхай, в мире

В Шанхае отправят на карантин прибывающих из районов повышенного риска

08:28 16.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШанхай
Шанхай
© РИА Новости / Илья Питалев
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Шанхай. Архивное фото
ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Правительство Шанхая на фоне вспышки коронавируса на оптовом рынке в Пекине приняло решение отправлять на двухнедельный карантин всех, кто прибывает в город из районов с высоким и средним уровнем эпидемиологического риска, говорится в заявлении правительства.
"Все лица, приезжающие или возвращающиеся в Шанхай, которые были в районах Китая с высоким и средним уровнем риска, должны сообщить об этом в домоуправление или в гостиницу, где они остановились, в течение 12 часов после прибытия в Шанхай", - сообщили в правительстве.
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Отмечается, что все эти лица должны пройти 14-дневный централизованный карантин и сдать два теста на нуклеиновую кислоту коронавируса.
Власти Пекина в понедельник признали 22 квартала города зонами среднего уровня эпидемиологического риска после выявления кластерной вспышки коронавирусной инфекции на крупнейшем оптовом рынке города. Единственной во всей стране зоной с высоким уровнем эпидемиологического риска является квартал Хуасян в пекинском районе Фэнтай, где расположен рынок "Синьфади".
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Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до II.
Представители правительства Пекина сообщили, что с 11 июня в городе было выявлено 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией, все пациенты находятся в больницах в изоляции. За последние сутки выявили 27 подтвержденных случаев и трех бессимптомных носителей.
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