https://ria.ru/20200616/1572979676.html
В Шанхае отправят на карантин прибывающих из районов повышенного риска
Правительство Шанхая на фоне вспышки коронавируса на оптовом рынке в Пекине приняло решение отправлять на двухнедельный карантин всех, кто прибывает в город из... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T08:28
2020-06-16T08:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
пекин
шанхай
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, пекин, шанхай, в мире
ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости.
Правительство Шанхая
на фоне вспышки коронавируса на оптовом рынке в Пекине
приняло решение отправлять на двухнедельный карантин всех, кто прибывает в город из районов с высоким и средним уровнем эпидемиологического риска, говорится в заявлении правительства.
"Все лица, приезжающие или возвращающиеся в Шанхай, которые были в районах Китая с высоким и средним уровнем риска, должны сообщить об этом в домоуправление или в гостиницу, где они остановились, в течение 12 часов после прибытия в Шанхай", - сообщили в правительстве.
Отмечается, что все эти лица должны пройти 14-дневный централизованный карантин и сдать два теста на нуклеиновую кислоту коронавируса.
Власти Пекина в понедельник признали 22 квартала города зонами среднего уровня эпидемиологического риска после выявления кластерной вспышки коронавирусной инфекции на крупнейшем оптовом рынке города. Единственной во всей стране зоной с высоким уровнем эпидемиологического риска является квартал Хуасян в пекинском районе Фэнтай, где расположен рынок "Синьфади".
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до II.
Представители правительства Пекина сообщили, что с 11 июня в городе было выявлено 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией, все пациенты находятся в больницах в изоляции. За последние сутки выявили 27 подтвержденных случаев и трех бессимптомных носителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.