В одной из хабаровских больниц произошла вспышка COVID-19

ХАБАРОВСК, 16 июн – РИА Новости. Вяземская центральная районная больница в Хабаровском крае закрыта на карантин после выявления в ней нескольких заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщил журналистам во вторник министр здравоохранения края Александр Витько.
"В Вяземской больнице произошел занос инфекции в терапевтическое отделение, выявлены несколько человек с COVID-19. Мы работали там совместно с Роспотребнадзором, они выдали предписание, которое выполнено. Те пациенты, которые нуждались в терапевтическом лечении, направлены в больницу Бикинского района. В Вяземской ЦРБ введен карантин на две недели", - сказал Витько.
По его словам, если в течение двух недель не будет выявлено новых заболевших, карантин снимут и больница вернется к обычному графику работы.
Ранее сообщалось, что с начала пандемии в регионе заболели более 3 тысяч человек, из них 19 умерли, более 1470 тысячи выздоровели.
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