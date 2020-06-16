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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1572979615.html
В одной из хабаровских больниц произошла вспышка COVID-19
Вяземская центральная районная больница в Хабаровском крае закрыта на карантин после выявления в ней нескольких заболевших новой коронавирусной инфекцией,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T08:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр витько
хабаровский край
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр витько, хабаровский край, общество

В одной из хабаровских больниц произошла вспышка COVID-19

08:27 16.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В больнице. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 16 июн – РИА Новости. Вяземская центральная районная больница в Хабаровском крае закрыта на карантин после выявления в ней нескольких заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщил журналистам во вторник министр здравоохранения края Александр Витько.
"В Вяземской больнице произошел занос инфекции в терапевтическое отделение, выявлены несколько человек с COVID-19. Мы работали там совместно с Роспотребнадзором, они выдали предписание, которое выполнено. Те пациенты, которые нуждались в терапевтическом лечении, направлены в больницу Бикинского района. В Вяземской ЦРБ введен карантин на две недели", - сказал Витько.
Хабаровск
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По его словам, если в течение двух недель не будет выявлено новых заболевших, карантин снимут и больница вернется к обычному графику работы.
Ранее сообщалось, что с начала пандемии в регионе заболели более 3 тысяч человек, из них 19 умерли, более 1470 тысячи выздоровели.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ВитькоХабаровский крайОбщество
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