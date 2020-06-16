В одной из хабаровских больниц произошла вспышка COVID-19

"В Вяземской больнице произошел занос инфекции в терапевтическое отделение, выявлены несколько человек с COVID-19. Мы работали там совместно с Роспотребнадзором, они выдали предписание, которое выполнено. Те пациенты, которые нуждались в терапевтическом лечении, направлены в больницу Бикинского района. В Вяземской ЦРБ введен карантин на две недели", - сказал Витько.