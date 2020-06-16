Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1572979533.html
Кобылкин выступил против смягчения природоохранных законов
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин высказался против снижения экологических требований к промышленным объектам в условиях изменения климата, сообщили РИА Новости РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T08:21
новости - экология
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
госдума рф
дмитрий кобылкин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155527/66/1555276682_0:86:2930:1734_1400x0_80_0_0_ff1e0a5ce9920bef4d011178be2f8f13.jpg
https://ria.ru/20200310/1568360659.html
https://ria.ru/20200615/1572930193.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155527/66/1555276682_0:86:2930:1734_1400x0_80_0_0_ff1e0a5ce9920bef4d011178be2f8f13.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155527/66/1555276682_89:0:2820:2048_1400x0_80_0_0_c29111f6b19ea0c8d22554d46efd3a86.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155527/66/1555276682_430:0:2478:2048_1400x0_80_0_0_1054caa08b0daebaa999931d8d5cd287.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - экология, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, дмитрий кобылкин, общество

Кобылкин выступил против смягчения природоохранных законов

08:21 16.06.2020
386
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин высказался против снижения экологических требований к промышленным объектам в условиях изменения климата, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что депутаты Госдумы предлагают отменить обязательную государственную экологическую экспертизу при строительстве наиболее опасных объектов.
Покрытый снегом крутой таежный берег реки Енисей напротив города Дивногорска Красноярского края
10 марта, 06:33
Названы две главные опасности для России от изменения климата
"К сожалению, мы часто наблюдаем попытки спекулировать на теме чрезмерной жесткости природоохранного законодательства, прикрываясь экономическими интересами в ущерб здоровью граждан и экологической безопасности. Это недопустимо", - привела пресс-служба слова Кобылкина.
По мнению министра, обеспечение экологического контроля над работой промышленных предприятий и их своевременный переход на наилучшие доступные технологии особенно важны в период климатических изменений.
Глава ведомства также высказался против отмены государственной экологической экспертизы.
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин
Вчера, 11:00
Дмитрий Кобылкин: говорить о консорциуме на арктическом шельфе рано
2110013
Обсудить 1
Новости - ЭкологияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Госдума РФДмитрий КобылкинОбщество
Рекомендуем
Города России. Светлогорск
Вместо Европы? Калининград готовится к приему российских туристов
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
Названы отменившие парады Победы российские города
Стихийная свалка
Экологи предлагают в десять раз повысить штрафы за стихийные свалки
Празднование Нового года в Москве
В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
Профессор географии и международных отношений Университета Джорджа Вашингтона (США) Дмитрий Стрелецкий
Дмитрий Стрелецкий: нужна госсистема мониторинга мерзлоты
Самец гигантской галапагосской черепахи по кличке Диего
Столетнюю черепаху, спасшую от вымирания свой вид, выпустили на волю
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев осудил "Современник" за заявление в поддержку Ефремова
Осетр
Якутянин возместит свыше десяти миллионов рублей за вылов осетра
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку
Сотрудник полиции
В Приамурье мать, заставлявшую дочь целовать отчима, могут лишить прав
Скорая помощь
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Пчелы в улье
В Ростовской области погибли более 600 пчелиных семей
Пьяный мужчина
Названо идеальное средство от похмелья
Константин Красиков
"Избили и хотели скрыть": разведчик из роты "Гюрзы" умер в больнице
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
В Крыму за сутки выявили 15 случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
20:43Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
20:37Мурашко поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом
20:36США запустят военный спутник с борта МКС
20:34Россия и ЕС намерены обеспечить полную реализацию ядерной сделки с Ираном
20:33В России 90 военных вылечились от коронавируса за сутки
20:30Столетнюю черепаху, спасшую от вымирания свой вид, выпустили на волю
20:30Правозащитники сообщили о новом деле на белорусского блогера Тихановского
Лента новостейМолния