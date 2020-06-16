Кобылкин выступил против смягчения природоохранных законов

"К сожалению, мы часто наблюдаем попытки спекулировать на теме чрезмерной жесткости природоохранного законодательства, прикрываясь экономическими интересами в ущерб здоровью граждан и экологической безопасности. Это недопустимо", - привела пресс-служба слова Кобылкина.