Кобылкин выступил против смягчения природоохранных законов

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин высказался против снижения экологических требований к промышленным объектам в условиях изменения климата, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что депутаты Госдумы предлагают отменить обязательную государственную экологическую экспертизу при строительстве наиболее опасных объектов.
"К сожалению, мы часто наблюдаем попытки спекулировать на теме чрезмерной жесткости природоохранного законодательства, прикрываясь экономическими интересами в ущерб здоровью граждан и экологической безопасности. Это недопустимо", - привела пресс-служба слова Кобылкина.
По мнению министра, обеспечение экологического контроля над работой промышленных предприятий и их своевременный переход на наилучшие доступные технологии особенно важны в период климатических изменений.
Глава ведомства также высказался против отмены государственной экологической экспертизы.