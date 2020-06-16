В Узбекистане число случаев COVID-19 увеличилось до 5293

ТАШКЕНТ, 16 июн - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 30 человек и достигло 5293, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. В понедельник число зарегистрированных случаев выросло до 5263, 19 пациентов скончались, 4019 выздоровели.

"По состоянию на 16 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 5293", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В понедельник было зафиксировано 183 новых случая COVID-19, в воскресенье - 114, в субботу – 97.

По данным минздрава, сейчас на лечении находятся 1255 пациентов с COVID-19, в том числе 14 - в тяжелом состоянии, двое - в крайне тяжелом.

Власти страны продлили карантинные меры в республике до 1 августа. Но в благополучных регионах с 1 июня открыли санатории, спортивные клубы, разрешены свадьбы и торжества в домашних условиях. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.

С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 июня вновь открылись мечети, церкви и другие религиозные организации, возобновилась работа городских и пригородных автобусов в регионах, где ситуация с коронавирусом стабильна. С 15 июня в таких регионах также возобновили свою деятельность рестораны, кафе и вещевые рынки.

С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.