В Красноярском крае вода ушла из подтопленных паводком районов

Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае

Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае

© Фото : МЧС РФ Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. Группировка Группировка МЧС завершила свою работу в подтопленных паводком населенных пунктах Красноярского края , поскольку обстановка стабилизировалась и вода ушла, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.

В начале июня в результате продолжительных осадков в реках центральных и южных районов края произошло повышение уровней воды, что привело к подтоплению пониженных территорий местности. Пострадали 270 приусадебных участков и 116 жилых домов в 7 муниципальных районах края и 14 населенных пунктах. В трех районах края было затруднено автомобильное и железнодорожное движение, повреждены три моста.

"Группировка МЧС России завершила свою работу на месте подтопленных районов Красноярского края. На территории Красноярского края паводковая обстановка стабилизировалась. В настоящее время все подтопленные жилые дома и приусадебные участки освободились от воды", - говорится в сообщении главка.