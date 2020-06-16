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В Красноярском крае вода ушла из подтопленных паводком районов
Группировка МЧС завершила свою работу в подтопленных паводком населенных пунктах Красноярского края, поскольку обстановка стабилизировалась и вода ушла,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T08:15
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия

В Красноярском крае вода ушла из подтопленных паводком районов

08:15 16.06.2020
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© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае
© Фото : МЧС РФ
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. Группировка МЧС завершила свою работу в подтопленных паводком населенных пунктах Красноярского края, поскольку обстановка стабилизировалась и вода ушла, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
В начале июня в результате продолжительных осадков в реках центральных и южных районов края произошло повышение уровней воды, что привело к подтоплению пониженных территорий местности. Пострадали 270 приусадебных участков и 116 жилых домов в 7 муниципальных районах края и 14 населенных пунктах. В трех районах края было затруднено автомобильное и железнодорожное движение, повреждены три моста.
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"Группировка МЧС России завершила свою работу на месте подтопленных районов Красноярского края. На территории Красноярского края паводковая обстановка стабилизировалась. В настоящее время все подтопленные жилые дома и приусадебные участки освободились от воды", - говорится в сообщении главка.
К ликвидации привлекалась группировка единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве 474 человек и 158 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайПроисшествия
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