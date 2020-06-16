В Красноярске семью побитой в лифте девочки могут поставить на учет

КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. Полиция может поставить на профилактический учет семью девочки из Красноярска, которую бабушка побила в лифте, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУ МВД.
Ранее полиция и СК начали проверку по видеофрагменту с камеры видеонаблюдения, размещенной в лифте одного из подъездов многоквартирного жилого дома по улице Вильского в Красноярске, на котором видно, как женщина бьет ребенка. Было заведено уголовное дело о побоях. В полиции РИА Новости сообщили, что женщину нашли и опросили.
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"В настоящее время с семьей работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России "Красноярское". Решается вопрос о постановке семьи на профилактический учет", - сказала собеседница агентства.
Ранее в городской полиции РИА Новости рассказали, что женщина в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Семья, где воспитывается ребенок, полная и благополучная.
В прокуратуре края сообщили, что они также проводят проверку. Законность принятого правоохранительными органами процессуального решения будет проверена надзорным ведомством.