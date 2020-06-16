Москвичи 18-19 июня проверят систему онлайн-голосования по поправкам

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Москвичи, которые зарегистрировались на участие в онлайн-голосовании по изменениям в конституцию, 18-19 июня смогут проверить систему дистанционного электронного голосования, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов: Москвы и Нижегородской области.
"Систему дистанционного электронного голосования, которая будет задействована в голосовании по внесению изменений в конституцию, протестируют. Тестовое голосование с помощью онлайн-платформы 2020og.ru пройдет с 08:00 18 июня до 20:00 19 июня. Жителям столицы предложат ответить на вопрос, что сейчас важнее для Москвы — создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений", - говорится в сообщении.
Добавляется, что принять участие в тестировании могут москвичи, которые уже зарегистрировались на участие в голосовании или успеют это сделать до 08:00 18 июня.
Само же электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на портале 2020og.ru. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. Получить электронные бюллетени можно будет в этот день до 19:59.