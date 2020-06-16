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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Москвичи 18-19 июня проверят систему онлайн-голосования по поправкам
Москвичи, которые зарегистрировались на участие в онлайн-голосовании по изменениям в конституцию, 18-19 июня смогут проверить систему дистанционного... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T08:13
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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конституция рф, москва, общество

Москвичи 18-19 июня проверят систему онлайн-голосования по поправкам

08:13 16.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЭлектронное голосование
Электронное голосование
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Электронное голосование. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Москвичи, которые зарегистрировались на участие в онлайн-голосовании по изменениям в конституцию, 18-19 июня смогут проверить систему дистанционного электронного голосования, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов: Москвы и Нижегородской области.
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"Систему дистанционного электронного голосования, которая будет задействована в голосовании по внесению изменений в конституцию, протестируют. Тестовое голосование с помощью онлайн-платформы 2020og.ru пройдет с 08:00 18 июня до 20:00 19 июня. Жителям столицы предложат ответить на вопрос, что сейчас важнее для Москвы — создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений", - говорится в сообщении.
Добавляется, что принять участие в тестировании могут москвичи, которые уже зарегистрировались на участие в голосовании или успеют это сделать до 08:00 18 июня.
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Само же электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на портале 2020og.ru. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. Получить электронные бюллетени можно будет в этот день до 19:59.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФМоскваОбщество
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