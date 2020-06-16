Москвичи 18-19 июня проверят систему онлайн-голосования по поправкам

Добавляется, что принять участие в тестировании могут москвичи, которые уже зарегистрировались на участие в голосовании или успеют это сделать до 08:00 18 июня.

Кто и зачем стыдит нас за "гомофобные" поправки в Конституцию?

Кто и зачем стыдит нас за "гомофобные" поправки в Конституцию?

Само же электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на портале 2020og.ru. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. Получить электронные бюллетени можно будет в этот день до 19:59.