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В Пекине будут наказывать за повышение цен из-за вспышки COVID на рынке
Власти Пекина намерены строго наказывать тех, кто будет повышать цены на продовольственные продукты, после того как на крупнейшем оптовом рынке города произошла РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T08:23
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пекин, в мире

В Пекине будут наказывать за повышение цен из-за вспышки COVID на рынке

08:11 16.06.2020 (обновлено: 08:23 16.06.2020)
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© REUTERS / Martin PollardПолицейские у оптового рынка "Синьфади" в Пекине
Полицейские у оптового рынка Синьфади в Пекине
© REUTERS / Martin Pollard
Полицейские у оптового рынка "Синьфади" в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Власти Пекина намерены строго наказывать тех, кто будет повышать цены на продовольственные продукты, после того как на крупнейшем оптовом рынке города произошла вспышка коронавируса, заявил на пресс-конференции во вторник замглавы управления по контролю и регулированию рынка Пекина Чэнь Янькай.
"В последние несколько дней различные департаменты управления по контролю и регулированию рынка Пекина усилили контроль за ценами на продовольственные товары, увеличили частоту проверок, приняли строгие меры против правонарушений, связанных с взвинчиванием цен", - заявил Чэнь Янькай.
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По его словам, профильные ведомства прибегли к выборочным проверкам, напоминаниям и предупреждениям, а также административным наказаниям, чтобы контролировать ситуацию с ценами.
К настоящему моменту уже были проверены два оптовых рынка, 859 супермаркетов, 693 продовольственных магазина, три платформы электронной коммерции, 68 аптек и еще 2383 различные точки розничных продаж. В ходе этих проверок нарушений, связанных с повышением цен, не выявлено.
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Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай 13 июня был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до второго.
Представители правительства Пекина сообщили, что с 11 июня в городе было выявлено 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией, все пациенты находятся в больницах в изоляции. За последние сутки выявили 27 подтвержденных случаев и трех бессимптомных носителей.
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