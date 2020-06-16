В Пекине будут наказывать за повышение цен из-за вспышки COVID на рынке

ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Власти Власти Пекина намерены строго наказывать тех, кто будет повышать цены на продовольственные продукты, после того как на крупнейшем оптовом рынке города произошла вспышка коронавируса, заявил на пресс-конференции во вторник замглавы управления по контролю и регулированию рынка Пекина Чэнь Янькай.

"В последние несколько дней различные департаменты управления по контролю и регулированию рынка Пекина усилили контроль за ценами на продовольственные товары, увеличили частоту проверок, приняли строгие меры против правонарушений, связанных с взвинчиванием цен", - заявил Чэнь Янькай.

По его словам, профильные ведомства прибегли к выборочным проверкам, напоминаниям и предупреждениям, а также административным наказаниям, чтобы контролировать ситуацию с ценами.

К настоящему моменту уже были проверены два оптовых рынка, 859 супермаркетов, 693 продовольственных магазина, три платформы электронной коммерции, 68 аптек и еще 2383 различные точки розничных продаж. В ходе этих проверок нарушений, связанных с повышением цен, не выявлено.

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай 13 июня был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до второго.

Представители правительства Пекина сообщили, что с 11 июня в городе было выявлено 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией, все пациенты находятся в больницах в изоляции. За последние сутки выявили 27 подтвержденных случаев и трех бессимптомных носителей.