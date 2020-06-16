ТПП предложила ввести новый налоговый вычет за инвестиции

"Предоставление налогового вычета на доходы физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ, от долевого участия в российских организациях, полученных в виде дивидендов, в размере средств, реинвестированных в фондовый рынок РФ", - предлагает глава палаты.

"Поскольку обстоятельства, с которыми налоговые органы связывают схемы "дробления бизнеса", зачастую основаны не на нормативном регулировании, а на субъективной оценке со стороны проверяющих", - говорится в пояснении к предложению.