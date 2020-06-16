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ТПП предложила ввести новый налоговый вычет за инвестиции
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил замминистра финансов Алексею Сазанову ввести новый налоговый вычет для физлиц,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T07:58
министерство финансов рф (минфин россии)
торгово-промышленная палата рф
сергей катырин
экономика
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министерство финансов рф (минфин россии), торгово-промышленная палата рф, сергей катырин, экономика

ТПП предложила ввести новый налоговый вычет за инвестиции

07:58 16.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Торгово-промышленной палаты РФ (здание бывшей Биржи, по проекту архитектора А.С. Каминского) на улице Ильинка в Москве
Здание Торгово-промышленной палаты РФ (здание бывшей Биржи, по проекту архитектора А.С. Каминского) на улице Ильинка в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил замминистра финансов Алексею Сазанову ввести новый налоговый вычет для физлиц, инвестирующих дивиденды в российский фондовый рынок - его предложения для проекта основных направлений налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов есть в распоряжении РИА Новости.
"Предоставление налогового вычета на доходы физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ, от долевого участия в российских организациях, полученных в виде дивидендов, в размере средств, реинвестированных в фондовый рынок РФ", - предлагает глава палаты.
Катырин также предложил Минфину разработать методику или критерии доначисления налогов, пеней и штрафов при выявлении так называемых "схем дробления бизнеса".
"Поскольку обстоятельства, с которыми налоговые органы связывают схемы "дробления бизнеса", зачастую основаны не на нормативном регулировании, а на субъективной оценке со стороны проверяющих", - говорится в пояснении к предложению.
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04:46
ТПП предложила ввести налоговый вычет за внутренние авиаперелеты
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Министерство финансов РФ (Минфин России)Торгово-промышленная палата РФСергей КатыринЭкономика
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