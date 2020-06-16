https://ria.ru/20200616/1572979053.html
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
Облачная погода, без существенных осадков ожидает москвичей во вторник, воздух в столице прогреется до плюс 28 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T07:57
2020-06-16T07:57
евгений тишковец
центр "фобос"
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572637160_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_6c1c1c493a6596b5f2fcf388ec12a605.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200527/1572046963.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572637160_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_6c1c1c493a6596b5f2fcf388ec12a605.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572637160_134:0:2865:2048_1400x0_80_0_0_232e681b3c5ef78ac2196dfa84eff7a1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572637160_475:0:2523:2048_1400x0_80_0_0_33370d4c39dfad6771baf80bb7422643.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тишковец, центр "фобос", общество