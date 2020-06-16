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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
Облачная погода, без существенных осадков ожидает москвичей во вторник, воздух в столице прогреется до плюс 28 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T07:57
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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник

07:57 16.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорожане на Никольской улице в Москве
Горожане на Никольской улице в Москве
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Горожане на Никольской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Облачная погода, без существенных осадков ожидает москвичей во вторник, воздух в столице прогреется до плюс 28 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. В Москве сегодня 26-28, по области - 24-29 градусов, это на пять градусов теплее, чем положено по климатической норме", - сказал Тишковец.
Девушка разговаривает по телефону, гуляя в защитной маске по Гагаринскому парку в Симферополе
27 мая, 11:28
Для средних широт. Какая погода способствует распространению COVID-19?
Он отметил, что с утра небо хмурится, и местами накрапывает дождь, но это в скором времени уйдет, в целом, день не будет солнечным из-за сильной облачности.
Синоптик также отметил, что ветер ожидается южный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
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