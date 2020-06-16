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Банки рассказали о возможных шагах из-за ограничения тарифов эквайринга
Дальнейшее регулирование эквайринговых комиссий может заставить отдельные банки начать искать способы компенсировать выпадающие доходы, например, ввести новые... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T07:58
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РИА Новости
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почта банк, московский кредитный банк, центральный банк рф (цб рф), альфа-банк, экономика

Банки рассказали о возможных шагах из-за ограничения тарифов эквайринга

07:55 16.06.2020 (обновлено: 07:58 16.06.2020)
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© Depositphotos / SergeyNivensЭкономический анализ
Экономический анализ
© Depositphotos / SergeyNivens
Экономический анализ. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Дальнейшее регулирование эквайринговых комиссий может заставить отдельные банки начать искать способы компенсировать выпадающие доходы, например, ввести новые комиссии за обслуживание карт, считают опрошенные РИА Новости кредитные организации. Тем не менее, как показал опрос, конкретных решений, которые бы привели к удорожанию стоимости карточного обслуживания, банки пока не приняли.
ЦБ РФ в качестве меры поддержки розничной торговли в связи с коронавирусом ограничил на период по 30 сентября эквайринговые комиссии при онлайн-покупках продуктов, лекарств и товаров повседневного спроса уровнем 1%, а также банковские комиссии при оплате картами медицинских услуг. В ряде случаев банки временно отменили для клиентов эквайринговую комиссию и плату за обслуживание терминалов.
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Позже Ассоциация банков России (АБР) в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину выступила против дальнейшего ограничения эквайринговых комиссий. По мнению ассоциации, это приведет к необходимости субсидировать эквайринговый бизнес и отвлечет средства из других приоритетных отраслей. Кроме того, там опасаются, что банки из-за таких ограничений могут начать взимать плату за выпуск карт, использование платежных приложений и допуск к колл-центру.

В поисках компенсации

Последние меры регулирования эквайринговой комиссии не приносят пользы клиентам, при этом оказывают негативный эффект на банковскую систему, уверены в Альфа-банке.
Дальнейшее регулятивное снижение эквайринговой комиссии неизбежно приведет к тому, что банки будут вынуждены урезать преимущества для держателей карт — сокращать программы лояльности, вводить и повышать плату за обслуживание, добавили там, и заявили, что кредитная организация не поддерживает такие меры со стороны регулятора и считает неправильным наращивать прибыль ритейлеров за счет конечных клиентов.
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Перспектива долгосрочного снижения эквайринговой комиссии неизбежно подтолкнет банки к поиску новых источников дохода, согласны в "Московском кредитном банке" (МКБ). Не исключено, что отдельные игроки выберут наиболее простой путь увеличения текущих и введения новых комиссий для держателей карточных продуктов, а также снижения расходов и ухудшения условий программ лояльности, предположили там.
"В случае снижения комиссий банки будут вынуждены пересмотреть свою ценовую политику", - считают и в пресс-службе банка "Открытие".

Эквайринговое статус-кво

"В то же время на рынке существует острая конкуренция и растет стоимость привлечения клиента. И потому сейчас серьезные игроки на рынке, наоборот, стремятся сделать все больше услуг бесплатными, чтобы сформировать более привлекательное клиентское предложение, зарабатывая на растущей активности клиентов: растут остатки на счетах, объем транзакций в торгово-сервисных предприятиях, лояльность клиентов", - вместе с тем отметили в МКБ.
"Что касается введения платы за использование дистанционных каналов обслуживания клиентов, в том числе мобильного приложения, то мы считаем маловероятным, что банки пойдут на такой шаг, поскольку тенденция на переход значительной части повседневных операций в онлайн только усилилась под влиянием режима самоизоляции, и барьеры против использования дистанционных каналов, такие как взимание дополнительной комиссии, могут вызвать крайне негативную реакцию клиентов", - полагает член правления, директор по продуктам и технологиям "Почта банка" Григорий Бабаджанян.
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"Почта банк" также сообщил, что на текущий момент не менял условий программ лояльности и обслуживания карт: большая часть его карт выпускается без комиссии, а по некоторым карточным продуктам предусмотрена комиссия за обслуживание карты начиная со второго года, но есть условия, при выполнении которых эта комиссия не взимается.
Промсвязьбанк заявил, что не планирует вводить дополнительные комиссии за обслуживание банковских карт, а также устанавливать плату за использование платежных приложений и услуг колл-центра. Кредитная организация также не меняет условия программ лояльности: начисление кешбэка сохраняется и для кредитных, и для дебетовых карт.
Райффайзенбанк рассказал, что не менял и не планирует менять условия программ лояльности и сохраняет действующие условия по своим карточным продуктам.
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Банк "Дом.РФ" также не пересматривал программу лояльности по банковским картам и планирует сохранить её текущие условия. Использование мобильного приложения и обращения в колл-центр банка бесплатны, и банк не планирует введения таких комиссий, сообщил директор розничных продуктов этой кредитной организации Евгений Шитиков.
В "Открытии" решения об увеличении стоимости обслуживания карточных продуктов и дистанционных сервисов на текущий момент не приняты. В случае изменения условий действующей программы лояльности наши клиенты будут заранее проинформированы", - заявили в пресс-службе банка.
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Почта банкМосковский кредитный банкЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Альфа-банкЭкономика
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