https://ria.ru/20200616/1572978913.html
Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
Федерация отельеров Туниса заявила, что туристический сезон в стране можно считать провальным в связи с объявленными властями правилами для прибывающих в страну РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T07:51
2020-06-16T11:26
туризм
тунис (страна)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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тунис (страна)
КАИР, 16 июн — РИА Новости.
Федерация отельеров Туниса
заявила, что туристический сезон в стране можно считать провальным в связи с объявленными властями правилами для прибывающих в страну туристов и правительству нужно или полностью закрыть границы, или пересмотреть эти меры.
"После ознакомления с объявленными 12 июня мерами, связанными с пересечением границы, Национальный совет федерации объявляет: после этого нельзя говорить о туристическом сезоне в 2020 году", — говорится в заявлении, опубликованном в фейсбуке организации.
Так, критику федерации вызвал обязательный тест PCR для прибывающих в страну туристов, а также другие меры, касающиеся транспортировки и размещения гостей страны.
По данным федерации, с субботы фиксируются аннулирования ранее забронированных туров на июль и август. "В связи с этим многие отели останутся закрытыми", — говорится в заявлении.
Федерация призвала власти Туниса в ближайшее время "оценить меры" по борьбе с коронавирусом или "смело принять решение закрыть границы страны для туристов". "Полумеры не сделают Тунис в этом году туристическим направлением", — заявила федерация.
Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Тунисе составляет 1110, выздоровели 999 пациентов, скончались 49.