В Италии СМИ оценило письмо о финансировании Движения 5 звезд Венесуэлой

Nova проанализировала скан распоряжения, предоставленного испанским изданием, и нашла в нем ряд несоответствий. Прежде всего в заголовке письма указывается разведывательная служба минобороны, в адрес которой оно поступило. В полном официальном наименовании ведомства не хватает принятого в Венесуэле оборота "…народной власти", который стал обязательным с 2007 года.