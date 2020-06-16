В Италии СМИ оценило письмо о финансировании Движения 5 звезд Венесуэлой

РИМ, 16 июн - РИА Новости, Александр Логунов. Документ, якобы подтверждающий поступление финансирования в адрес итальянского "Движения 5 звезд" со стороны Венесуэлы, может быть фальшивкой, пишет в понедельник информационное агентство Agenzia Nova.
В понедельник испанская газета АВС со ссылкой на секретные документы написала, что президент Венесуэлы Николас Мадуро во время пребывания на посту главы МИД в 2010 году направил в Италию 3,5 миллиона евро для тайного финансирования "Движения 5 звезд" (Д5З). Сейчас оно является одной из двух основных сил в правящем в Италии большинстве.
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Nova проанализировала скан распоряжения, предоставленного испанским изданием, и нашла в нем ряд несоответствий. Прежде всего в заголовке письма указывается разведывательная служба минобороны, в адрес которой оно поступило. В полном официальном наименовании ведомства не хватает принятого в Венесуэле оборота "…народной власти", который стал обязательным с 2007 года.
Печать, поставленная на документ, выглядит зеркальным отражением государственного герба Венесуэлы - лошадь на ней бежит не справа налево, а наоборот. Также внимание итальянских журналистов обратили на себя дата и подпись в правом нижнем углу письма. Проставленный синей печатью месяц "июль" сопровождается годом и датой, которые выглядят написанными от руки. В подписи и печати ведомства итальянское СМИ усматривает вероятные признаки последующей правки.
"Движение 5 звезд" назвало заявления о тайном финансировании со стороны Венесуэлы смехотворной выдумкой, опровергло их и посольство Венесуэлы в Риме. В диппредставительстве подчеркнули, что намерены начать разбирательство в отношении испанского издания и что "власти Каракаса будут действовать в рамках закона".