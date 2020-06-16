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Распространение нового коронавируса
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В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено у 17 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T07:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей цивилев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
юрга
новокузнецк
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беловский район
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новокузнецк
кемеровская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей цивилев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), юрга, новокузнецк, кемеровская область, беловский район

В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса

07:43 16.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КЕМЕРОВО, 16 июн - РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено у 17 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у семнадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Двадцать три пациента с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечился уже четыреста двадцать один человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса шестьсот пятьдесят один больной коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, шесть новых случаев выявлено в Новокузнецке, пять – в Кемерово, по два – в Прокопьевске и Беловском районе, по одному – в Осинниках и Мариинском районе.
Среди новых выздоровевших девять жителей Новокузнецка, семь – из Кемерово, трое – из Белово, по одному из Юрги, Осинников, Прокопьевского и Новокузнецкого районов.
В больнице
07:35Распространение нового коронавируса
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 202 пациента с COVID-19
По данным на вторник, всего в Кузбассе выявлено 1079 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 421 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8708 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЮргаНовокузнецкКемеровская областьБеловский район
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