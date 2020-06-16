В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса

"Еще у семнадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Двадцать три пациента с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечился уже четыреста двадцать один человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса шестьсот пятьдесят один больной коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.