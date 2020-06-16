https://ria.ru/20200616/1572978646.html
В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
Два новых случая заражения коронавирусом нового типа впервые за последние 24 дня выявлены в Новой Зеландии, сообщило местное издание New Zealand Herald со... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T07:42
2020-06-16T07:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
новая зеландия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/24154/25/241542597_0:312:711:712_1400x0_80_0_0_ba4e0d6495900eaa0769b7114779efd6.jpg
https://ria.ru/20200616/1572977912.html
великобритания
новая зеландия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/24154/25/241542597_0:312:711:712_1400x0_80_0_0_ba4e0d6495900eaa0769b7114779efd6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/24154/25/241542597_0:246:711:779_1400x0_80_0_0_3b13d5cee435d8530b47f9fb1df429b6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/24154/25/241542597_0:157:711:868_1400x0_80_0_0_ebf8b2ca7dd04d7e0b129d11c2207ad1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, великобритания, новая зеландия, в мире