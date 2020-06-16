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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1572978646.html
В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
Два новых случая заражения коронавирусом нового типа впервые за последние 24 дня выявлены в Новой Зеландии, сообщило местное издание New Zealand Herald со... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T07:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
новая зеландия
в мире
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коронавирус covid-19, великобритания, новая зеландия, в мире

В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19

07:42 16.06.2020
347
© Flickr / PhillipCГород Веллингтон, Новая Зеландия
Город Веллингтон, Новая Зеландия
© Flickr / PhillipC
Город Веллингтон, Новая Зеландия. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Два новых случая заражения коронавирусом нового типа впервые за последние 24 дня выявлены в Новой Зеландии, сообщило местное издание New Zealand Herald со ссылкой на минздрав страны.
Отмечается, что случаи заражения связаны между собой. По сведениям телеканала TVNZ, зараженные прибыли из Великобритании - им в качестве исключения разрешили посетить похоронную церемонию.
Таким образом, число случаев заражения в Новой Зеландии составило 1506. За все время в стране скончались 22 человека с COVID-19, 1482 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияНовая ЗеландияВ мире
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