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В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T07:41
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, в мире

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

07:41 16.06.2020
257
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 14 июня украинские силовики два раза нарушили режим тишины.
"За 15 июня со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из вооружения БМП-2 по подконтрольному республике населенному пункту Донецкий.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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